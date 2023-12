ANBI, crisi climatica: firmata intesa con ACEA, BF e Coldiretti

ANBI, crisi climatica: al via l’accordo con ACEA, BF e Coldiretti volto all’innovazione in campo idrico: l'obiettivo è rispondere ai cambiamenti atmosferici

“Il memorandum of understatement, firmato oggi da ANBI, ACEA, BF Spa e Coldiretti, è una lettera di comuni intenti per la ricerca di concrete soluzioni in campo idrico per l’adattamento dei territori alle conseguenze della crisi climatica: manutenzione del suolo, efficientamento della gestione dell’acqua, innovazione e sostenibilità sono le linee direttrici per aumentare la resilienza delle comunità”, dichiara Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) sottoscrittore del protocollo.

L’acqua è un bene primario per il Paese e dalla disponibilità idrica derivano 320 miliardi di euro in valore aggiunto; la sua filiera contribuisce ad oltre il 40% del Prodotto Interno Lordo (18% direttamente e 25% dall’economia del mare). L’accordo, firmato in sede di Assemblea Coldiretti, prevede collaborazioni su progetti ed investimenti di sviluppo, ricerca e studio di nuove tecnologie per garantire , in particolare, approvvigionamento, tutela e riutilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione. Si esamineranno anche iniziative congiunte, che promuovano modelli di economia circolare, finalizzati al recupero sostenibile delle risorse per la realizzazione di fertilizzanti, concimi organici e minerali.

"Cogliamo l’occasione per esprimere i migliori auguri di buon lavoro ad Ettore Prandini, confermato Presidente della più importante organizzazione professionale agricola italiana, con cui condividiamo anche la proposta del cosiddetto Piano Laghetti, che prevede la realizzazione di 10.000 bacini ecocompatibili e multifunzionali entro il 2030", conclude Vincenzi.