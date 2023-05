ANBI, nasce il Consorzio di bonifica Basso Molise

ANBI, la nascita del Consorzio di bonifica Basso Molise apre una nuova pagina

ANBI ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione dell’iter politico e legislativo che ha portato alla nascita del Consorzio di bonifica Basso Molise, sancita con provvedimento della Giunta Regionale a seguito della fusione fra i preesistenti enti consortili "Trigno e Biferno" e "Integrale Larinese". La nuova realtà consorziale ha competenza su un comprensorio di circa 100.000 ettari, di cui oltre 20.000 sono irrigui.

"Per l’importante risultato raggiunto", ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), "il nostro grazie va al Presidente Donato Toma e all’Assessore all’Agricoltura del Molise, Nicola Cavaliere che, attraverso le strutture regionali, hanno operato in stretta collaborazione con quelle dei Consorzi di bonifica interessati, portando a termine un’operazione, che avrà profondi riflessi sull’uniformità di gestione del territorio nella prospettiva sia della prevenzione idrogeologica che dell’ottimizzazione d’uso delle risorse idriche".