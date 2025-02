Arabia, IEG debutta con successo: oltre 10.000 visitatori per l’evento leader nel fitness

IEG, in Arabia grande successo per la prima edizione dell'evento dedicato al fitness e al wellness: oltre 10.000 visitatori tra l'8 e il 9 febbraio

La prima edizione di Riyadh Active Industry, Riyadh Muscle Show e Riyadh Active Exhibition, organizzata da IEG Arabia, società parte del Gruppo IEG (Italian Exhibition Group), ha già conquistato una posizione di rilievo nel Regno. L’evento, dedicato al mondo del benessere e del fitness, ha registrato un’affluenza di oltre 10.000 visitatori tra professionisti del settore, buyer, appassionati e atleti in gara durante le due giornate dell’8 e 9 febbraio. Il grande successo ha spinto numerosi marchi leader a confermare la propria partecipazione per l’edizione del 2026.

L’apertura ufficiale della manifestazione è stata preceduta da un pre-opening esclusivo, che ha riunito 120 leader del settore e ha visto la presenza dell’ospite d’onore Naif Aldossary, consulente presso il Ministero dello Sport saudita, e di Basim K. Ibrahim, direttore dello Sport presso il Ministero degli Investimenti. Anche Maurizio Ermeti, presidente di IEG, ha preso parte all’evento per celebrare il debutto di questa nuova piattaforma dedicata al fitness e al wellness nella capitale saudita.

“Nel 2024", spiega Francesco Santa, international business development director IEG, "secondo Mordor Intelligence, il mercato wellness e fitness in Arabia Saudita dai circa 0,94 miliardi di dollari del ‘24, prevede una crescita a 1,06 miliardi per il 2025 grazie a migliore consapevolezza per la salute, aumento del reddito disponibile e iniziative governative per stili di vita attivi. Siamo già al lavoro per l’edizione 2026. Passeremo da due a tre giornate e miriamo a un raddoppio di visitatori e triplicazione degli spazi fino a 20mila mt.q”. Il tutto tra il 5 e il 7 febbraio 2026, nel quartiere ROSHN Front e sotto la supervisione del Ministero dello Sport saudita, in collaborazione con i Supporting Partners e il Ministero degli Investimenti.

L’edizione appena conclusa di Riyadh Active Industry ha visto la partecipazione di marchi e distributori di spicco nel settore fitness e wellness, tra cui Panatta, Wellness First, Delta Fitness, Al Hayat Investments e Matrix, che hanno presentato soluzioni innovative per il futuro del comparto. Gli Industry Talks, il Women in Fitness Forum e il Kingdom Roundtable hanno attirato l’attenzione di centinaia di professionisti, offrendo momenti di confronto su temi chiave per lo sviluppo del settore.

Il Riyadh Muscle Show, organizzato con il supporto della Saudi Bodybuilding Federation e sotto il patrocinio del Ministero dello Sport e del Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita, ha ospitato le finali nazionali di bodybuilding più prestigiose del Regno, le “Kingdom Championships”, con la partecipazione di 300 atleti. L’evento ha visto anche la presenza di leggende internazionali del bodybuilding come Mr. Olympia Ronnie Coleman, Mr. Olympia Big Ramy, Mohamad Foda, Ulisses, Abo Rabiah e Andrei Dieu. Il coinvolgimento attivo degli espositori, tra cui Applied Nutrition, Dr Nutrition e C4, ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più dinamica e coinvolgente.

Il segmento Riyadh Active, sponsorizzato da Subway, ha dato spazio a celebri figure del fitness come Heba Ali e Hana Basrawi, che hanno coinvolto migliaia di partecipanti in attività interattive. Brand di riferimento come Grenade, Lululemon, Gymnation e Les Mills hanno giocato un ruolo fondamentale nell’unire le community del fitness, consolidando il successo di un evento che ha posto solide basi per il futuro.