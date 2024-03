Argentario, Erqole acquisisce il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

Erqole, proseguono gli investimenti in Italia nel settore Hospitality: completata l'acquisizione del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, per 30 anni di proprietà di Cala Piccola, entra nel portafoglio di Erqole, società del Gruppo svedese Qarlbo di proprietà della famiglia Jonsson, con l’obiettivo di accelerare il progetto di rilancio dell’Argentario come meta turistica d’eccellenza in Italia e all’estero.

Erqole, infatti, è già proprietaria e gestisce a Porto Ercole l’Hotel La Roqqa (l’ex hotel Don Pedro completamente rinnovato) e l’esclusivo beach club Isolotto (ex Le Viste Beach Club e Riva del Marchese), e si sta occupando anche dei lavori di restyling della Fattoria La Capitana a Magliano (GR) acquisita a fine 2022, oltre a seguire l’iter per la rigenerazione e riconversione dell’ex Cirio, lo stabilimento ittico dismesso e abbandonato da 40 anni a Porto Ercole, in un prestigioso progetto alberghiero firmato dal professore e architetto Marco Casamonti (Archea Associati).

Con l’investimento nel Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, situato sul versante nordoccidentale dell’Argentario, Erqole intende ampliare l’offerta di location diverse ma complementari, puntando sui più elevati standard di hospitality per un’esperienza unica e di qualità degli ospiti, con l’obiettivo di proporre nuove occasioni per raggiungere l’Argentario e consolidare il progetto di rilancio del territorio di lungo periodo, in linea con la visione della famiglia Jonsson.

A 15 minuti da Porto S. Stefano e circondato da un parco privato di oltre 11 mila mq che ospita anche un giardino sensoriale, il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola riaprirà per la stagione estiva il prossimo 11 aprile con la gestione del team Erqole, proponendo 53 camere e suite per la maggior parte con vista mare, oltre a un ristorante e un bistrot con terrazza esterna e una splendida vista sul Giglio: a servizio degli ospiti, uno staff di 54 persone, che cresceranno progressivamente a 75 con l’obiettivo di migliorare i servizi e raggiungere il livello di eccellenza che contraddistingue le attività di hospitality di Erqole sull’isola.

“Con questa acquisizione, diamo la possibilità ai nostri ospiti di immergersi in una destinazione incantevole, tra mare e natura, nell’autenticità dell’Argentario. Stiamo investendo con convinzione in questo progetto di lungo periodo, per restituire al territorio il valore che merita, puntando su un’offerta di hospitality di altissimo livello ma allo stesso tempo sostenibile, soprattutto dal punto di vista sociale, una filosofia che esprimiamo prima di tutto nei confronti dei nostri collaboratori che rendono le strutture che gestiamo straordinarie ed indimenticabili”, ha commentato Anton Jonsson, direttore creativo di Erqole e di Qarlbo, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di Qarlbo.

“Per portare avanti tutti i nostri progetti che, oltre alla gestione delle strutture già operative includono anche il restyling de La Capitana e la riconversione dell’ex Cirio, in attesa delle ultime approvazioni, abbiamo di recente nominato nuovo amministratore delegato di Erqole Stefano Cuoco, professionista con una esperienza ventennale nel settore dell’ospitalità di lusso, che supporterà Flavio Bucciarelli, divenuto presidente oltre che amministratore delegato Hospitality di Qarlbo: un team di grande qualità professionale e impegnato a dare vita alla visione che abbiamo per questa destinazione unica, con un’offerta completa e di qualità”, ha concluso Jonsson.