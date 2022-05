Artemest, arriva un investimento da 15mln di Iris Ventures

Più di mille artigiani in rete con una offerta di oltre 60mila prodotti

Si stima che in Italia ci siano più di 1.3 milioni di piccole imprese di artigianato locale che danno lavoro a più di 3 milioni di persone. Questo settore tutela e valorizza un patrimonio di inestimabile valore, generato dall’incrocio di famiglie, territori e tradizioni. Oggi, in un mondo sempre più globalizzato, in cui tutto è a portata di click, l’artigianato sta acquisendo sempre più importanza, non solo per gli esperti del settore ma anche per i clienti più esigenti che comprendono il valore di un oggetto unico nel suo genere, realizzato a mano. Artemest si inserisce in questa realtà in modo rivoluzionario e mette la tecnologia al servizio degli artigiani e delle loro attività, creando un vero e proprio network tra le realtà artigianali e gli acquirenti di tutto il mondo.

Ippolita Rostagno, co-fondatrice di Artemest ha deciso di lanciare questa iniziativa a seguito di un viaggio a Firenze, durante il quale ha realizzato che molti degli artigiani locali facevano fatica a portare avanti le loro attività a causa delle difficoltà a raggiungere nuovi clienti. Per gli artigiani risultava molto difficile rivolgersi ad un pubblico internazionale poiché non avevano i mezzi di comunicazione adatti ad esportare il proprio prodotto per farlo conoscere nel resto del mondo. Ippolita Rostagno e Marco Credendino sono partiti proprio da questa criticità per sviluppare la loro visione: creare un ponte di collegamento tra l’artigianato italiano e i clienti del lusso internazionali.

Oggi Artemest rappresenta il compimento di questa visione: sei anni dopo il lancio dell’azienda nel 2015, sono stati messi in collegamento oltre 1.300 artigiani e designer italiani – che offrono più di 60.000 prodotti – con migliaia di clienti e professionisti in tutto il mondo. Il catalogo di Artemest somiglia più ad un museo d’arte che ad un negozio di design e offre un’ampia ma curata gamma di pezzi realizzati dai migliori artigiani italiani. Mettendo in mostra creazioni dal valore unico ed inimitabile, Artemest protegge l’eredità della tradizione italiana, favorendo le piccole imprese locali per salvaguardare tradizioni secolari di inestimabile valore.

Artemest ha ottenuto un finanziamento di €15 milioni, guidato dal fondo IRIS Ventures insieme agli attuali investitori, tra cui Olma Luxury Holdings. Questa collaborazione rappresenta un passo molto importante poiché permetterà di accrescere il supporto che Artemest fornisce alle aziende italiane come vetrina del Made in Italy nel mondo, sostenendo produttori altamente qualificati e presentandoli ad un pubblico internazionale di professionisti ed intenditori.

L’investimento sosterrà lo sviluppo delle funzionalità che hanno contraddistinto Artemest come marketplace innovativo, divenuto in breve tempo il leader globale per il design artigianale d’alta gamma. Puntando su una strategia digitale a 360 gradi, Artemest offre supporto alle piccole botteghe artigianali come alle aziende più affermate del design italiano, mettendo a loro disposizione servizi personalizzati di comunicazione, marketing, logistica, buying e merchandising.