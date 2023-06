ASPI, conclusa la seconda edizione della Smart Infrastructures Academy

ASPI, terminata seconda edizione della SI Academy: altri 40 studenti pronti a entrare nel mondo Autostrade

Si è svolta questa mattina nell’Aula Magna del Polo dell’Università Federico II di Napoli la cerimonia di chiusura della II edizione della SI Academy (Smart Infrastructures Academy) del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (NA), frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia e che ha visto coinvolti 21 studenti, i quali hanno ricevuto, così come accaduto nella prima edizione, una proposta di inserimento in azienda da parte di Tecne.

Alla cerimonia oltre ai ragazzi, 21 neolaureati e 19 dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia, hanno partecipato il Presidente di Tecne, Ennio Cascetta, il Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo Aspi, Gian Luca Orefice, e il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo, Andrea Prota, che hanno consegnato ai ragazzi il diploma di formazione.

La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione per presentare alcune delle novità che saranno presenti nella prossima edizione e il bando per partecipare alla III edizione, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno. Tra le novità, il coinvolgimento di Amplia, società del Gruppo Aspi impegnata nella manutenzione, costruzione e ammodernamento delle infrastrutture: questa nuova collaborazione aprirà le porte a un duplice un percorso di formazione dedicato al mondo della progettazione e realizzazione.

Ai 18 neolaureati che saranno selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata del corso. L’ultimo mese di formazione sarà dedicato a una vera e propria esperienza professionale all’interno di una delle società del Gruppo. Al termine del semestre tutti gli studenti saranno valutati per l’inserimento in un percorso lavorativo nel Gruppo Autostrade per l’Italia.