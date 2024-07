ASPI: inaugurata la 'Control Room' per monitorare il traffico autostradale

ASPI, 28 milioni di italiani in viaggio nei primi due weekend di agosto: inaugurata la 'Control Room' per monitorare il traffico autostradale

In concomitanza con l'inizio del grande esodo estivo, Autostrade per l'Italia (ASPI) ha inaugurato il nuovo Centro per il monitoraggio del Traffico, degli Impianti e delle Infrastrutture, meglio conosciuto come la control room. Questo avanzato polo tecnologico, situato presso la sede della direzione generale di Roma, sarà il cuore pulsante del coordinamento remoto della viabilità e dello stato delle infrastrutture.

A partire da questo fine settimana, entrerà nel vivo la fase più intensa delle partenze per le vacanze estive degli italiani. I maggiori flussi di traffico sono previsti da domani, venerdì 26 luglio e sabato 27 luglio, con un aumento significativo degli spostamenti in uscita dai grandi centri urbani verso le principali direttrici che da Nord portano alle località di villeggiatura del Sud, come l'A1 Milano-Napoli, l'A14 Bologna-Taranto e l'A30 Caserta-Salerno. I giorni di maggiore affluenza saranno sabato 3 e sabato 10 agosto, con un totale previsto di 28 milioni di italiani in viaggio nei primi due weekend di agosto. Anche il weekend post-Ferragosto vedrà un traffico intenso verso le località turistiche, mentre i rientri nelle città saranno più distribuiti sugli ultimi tre fine settimana di agosto.

Per agevolare gli spostamenti estivi, è già in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dal venerdì pomeriggio per tutto il weekend, secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale. ASPI ha anche predisposto un piano di gestione della viabilità che include la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i principali tratti autostradali, garantendo la disponibilità di tutte le corsie nei periodi di maggior afflusso. Sono stati inoltre potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici per assicurare interventi tempestivi in caso di necessità.

Il nuovo Centro per il monitoraggio del Traffico, degli Impianti e delle Infrastrutture rappresenta un significativo passo avanti nell'innovazione tecnologica. Questo avanzato polo monitora una rete complessa, gestendo volumi di traffico significativi e caratterizzata da numerosi ponti, viadotti e gallerie. La control room raccoglie in tempo reale immagini e informazioni dalle nove direzioni di tronco dislocate lungo i 3000 km di rete, garantendo un controllo capillare attraverso software evoluti che utilizzano intelligenza artificiale, droni e dispositivi IoT (Internet of Things).

Il Centro, progettato e realizzato da Movyon, azienda leader nello sviluppo e nell’integrazione di tecnologie per la mobilità e centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione del Gruppo ASPI, è articolato in quattro aree principali. La sala di controllo, finanziata con fondi complementari al PNRR, gestisce le pianificazioni integrate dei cantieri e la piattaforma tecnologica Argo, che rivoluziona il monitoraggio strutturale e la gestione del ciclo di vita delle infrastrutture. Gli operatori possono visualizzare dati aggiornati in tempo reale e navigare digitalmente le opere grazie ai modelli BIM (Building Information Modeling) e ai gemelli digitali creati dai droni.

L’area dedicata agli asset tecnologici permette di monitorare lo stato di funzionamento degli impianti lungo la rete, grazie a soluzioni innovative di visualizzazione grafica e diagnostica intelligente. Il Traffic Control Center integra le piattaforme IT per la raccolta ed elaborazione delle informazioni, favorendo un monitoraggio continuo della viabilità e una gestione evoluta delle emergenze. Infine, una sala gestione emergenze rafforza il presidio in caso di eventi straordinari, mentre una Immersive Room offre un'esperienza multimediale dell'innovazione tecnologica della mobilità del futuro.