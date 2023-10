ASPI: la Presidente Elisabetta Oliveri ospite a Sky Tg24

ASPI: in occasione dei 20 anni di Sky, la Presidente Elisabetta Oliveri annuncia la rivoluzione sostenibile della mobilità

Ospite di Sky Tg24, Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l'Italia, preannuncia, in tema di sostenibilità, una totale rivoluzione della mobilità su strada, a tal proposito ha dichiarato: "Mercury è il programma di innovazione tecnologica di Autostrade per l’Italia La mobilità su autostrada, asset centrale e insostituibile nel nostro Paese sia per i transiti delle merci che per le persone, è entrata in una rivoluzione che ha come elemento più evidente la trasformazione verso l’auto elettrica, ma che è in realtà molto più profonda: perché progettare delle infrastrutture autostradali, significa farlo rispondendo a criteri precisi di sostenibilità. Qui ha ruolo centrale l’innovazione tecnologica, che ci aiuta a monitorare le infrastrutture e a migliorare l'esperienza di viaggio. Il tema della sostenibilità sta portando il mondo della mobilità su strada verso una vera e propria rivoluzione".

La Presidente, continuando il suo discorso in tema di sostenibilità sottolinea che, ASPI, è fortemente impegnata nella ricerca di nuovi profili da formare adeguatamente in modo tale da renderli idonei ad affrontare i cambiamenti in ambito di mobilità, dando ampio ampio spazio ai giovani. "Insieme a molte altre grandi aziende, abbiamo dato vita a "Distretto Italia" per fare sistema nell'ambito della definizione dei profili mancanti: dal primo studio che abbiamo fatto, abbiamo trovato 10mila posizioni aperte su mestieri e attività di tipo tecnico. Il tema è quello di dar corpo e sostanza a iniziative che orientino i giovani, prospettando le opportunità del mondo del lavoro. I mestieri di cui abbiamo bisogno, sono mestieri di cui l’Italia è sempre stata ricca. La formazione è parte integrante di Distretto Italia: i ragazzi che usciranno dalle nostre scuole di formazione saranno inseriti nel mondo del lavoro", ha concluso Oliveri.