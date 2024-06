ASPI è portavoce all’International Anticorruption Conference 2024 di Vilnius

ASPI protagonista all’International Anticorruption Conference 2024 di Vilnius: consolidato il ruolo di rappresentante del settore privato

Nei quattro giorni dell’International Anticorruption Conference (IACC), in corso a Vilnius, Lituania, dal 18 al 21 giugno, Autostrade per l’Italia (ASPI) consolida il ruolo di rappresentante del settore privato, contribuendo ai panel internazionali con il racconto delle proprie best practice. La partecipazione di Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia, Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’OCSE (BIAC) e co-presidente della Task Force “Integrity & Compliance” del B20 Brasil, ha rafforzato il contributo di ASPI.

L’IACC è la più grande conferenza anticorruzione al mondo, con protagonisti istituzioni governative, leader della società civile, dirigenti d’impresa e stampa investigativa, riuniti per promuovere la lotta globale alla corruzione. Il tema di quest'anno, "Affrontare le minacce globali, difendere l’integrità", stimola il dialogo tra decisori politici, attivisti, giornalisti, gruppi della società civile e manager provenienti da oltre 140 paesi. In tale contesto, il Modello di condotta di Business Responsabile di ASPI e il Manifesto “Zero Corruption” del Business all’OCSE sono stati consacrati come best practice e benchmark di riferimento per il settore privato in termini di Risk Management, Compliance, Business Integrity, Business Resilience e Quality Assurance.

“Il Manifesto crea un’alleanza tra le generazioni presenti e future, supportando governi, settore privato e società civile nella trasformazione dell’impegno globale in azioni concrete e nel garantire pari opportunità. In questo schema, il ruolo delle imprese è cruciale per costruire un’economia mondiale più resiliente, sostenibile e resistente alla corruzione. In Autostrade per l’Italia, ci impegniamo a fondo in questa responsabilità, implementando modelli di Condotta di Business Responsabile e diffondendoli lungo tutta la nostra catena del valore”, ha affermato Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia.