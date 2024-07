ASPI: presentati i risultati al 30 giugno 2024, ricavi operativi pari a € 2,1 mln

ASPI, annunciati i risultati al 30 giugno 2024: ricavi operativi a 2,1 milioni e utile del periodo pari a 547 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, presieduto da Elisabetta Oliveri, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024. La relazione è stata redatta su base volontaria e sarà pubblicata insieme agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento. Autostrade per l’Italia ha investito 1,1 miliardi di euro nel primo semestre del 2024 per il piano di manutenzione e investimenti, mantenendo il ritmo previsto per l'anno, che prevede lavori per circa 2,3 miliardi di euro. L'azienda continua il suo percorso di trasformazione, puntando sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità per rendere la rete autostradale più sicura, moderna, green e resiliente.

Nel primo semestre del 2024, il traffico sulla rete autostradale del gruppo è cresciuto del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento ha contribuito a ricavi operativi di 2.101 milioni di euro, con costi di manutenzione pari a 205 milioni di euro. L'EBITDA si è attestato a 1.355 milioni di euro, con un aumento del 4% rispetto all'EBITDA cash, mentre l'utile del periodo è stato di 547 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2024 ammonta a 9.746 milioni di euro.

Il Cash Flow Operativo (FFO) generato nel primo semestre del 2024 è stato di 844 milioni di euro. Le riserve di liquidità, pari a 4,9 miliardi di euro, garantiscono il supporto agli impegni di investimento programmati. Nel primo semestre del 2024, il traffico è cresciuto del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Escludendo gli effetti dell’anno bisestile, l’incremento è del 2,1%. I chilometri percorsi dai veicoli leggeri sono aumentati del 2,7%, mentre quelli dai veicoli pesanti del 2,5%.

Autostrade per l’Italia ha continuato a perseguire gli obiettivi di sostenibilità durante il primo semestre del 2024. Tra le iniziative di sicurezza, spicca la nuova campagna per la sicurezza stradale promossa con la Polizia di Stato e il completamento della seconda fase del “Progetto Falco”, che utilizza droni per il monitoraggio del traffico in tempo reale.

In ambito di risorse umane, l'azienda ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la Certificazione TOP Employer. Gli obiettivi ESG del Gruppo sono sempre più integrati nella strategia finanziaria, con risorse finanziarie sostenibili che hanno raggiunto circa 6,6 miliardi di euro. Sul fronte dell'innovazione, è stata avviata la sperimentazione del sistema “TargaGo” sulla Tangenziale di Napoli, una soluzione per il pagamento dinamico del pedaggio.

Nel primo semestre del 2024, i ricavi operativi sono aumentati di 30 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2023, raggiungendo i 2.101 milioni di euro. I ricavi da pedaggio, pari a 1.887 milioni di euro, sono aumentati di 58 milioni di euro grazie all'incremento del traffico e all'aumento tariffario del 1,51%. I costi operativi ammontano a 849 milioni di euro, con una diminuzione di 31 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'EBITDA è stato di 1.355 milioni di euro, con un incremento di 126 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2023. Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono stati pari a 394 milioni di euro, mentre il margine operativo (EBIT) è stato di 961 milioni di euro. Gli oneri finanziari netti sono diminuiti di 29 milioni di euro, attestandosi a 178 milioni di euro, grazie a una gestione efficiente delle politiche finanziarie. Gli oneri fiscali sono aumentati di 36 milioni di euro, raggiungendo i 237 milioni di euro.

Al 30 giugno 2024, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo era di 2.800 milioni di euro, con un incremento di 194 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023. L'indebitamento finanziario netto è aumentato di 858 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2023, raggiungendo i 9.746 milioni di euro. Nel 2024, anno in cui si celebra il centenario della prima autostrada italiana, Autostrade per l’Italia continuerà il piano di ammodernamento e potenziamento della rete, con investimenti previsti di circa 2,3 miliardi di euro. Si prevede che il traffico sulla rete crescerà di circa il 2% rispetto al 2023, nonostante l'incertezza geopolitica.