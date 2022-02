Assaeroporti, Valentina Menin nuovo direttore generale

Veneziana, 39 anni, con una laurea in discipline Economie e sociali: chi è il nuovo direttore generale di Assaeroporti

Veneziana, 39 anni, con una laurea in discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano: Valentina Menin è il nuovo direttore generale di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta 29 società di gestione e 37 aeroporti italiani.

Già policy manager in Assaeroporti dal 2014, Valentina Menin ha sviluppato negli anni una ampia esperienza nel settore aeroportuale, con particolare riferimento alla regolazione economica, supportando l’Associazione nell’interlocuzione con le principali Istituzioni di riferimento.

Specializzata in materia tariffaria, concorrenza e strategie di mercato, ha iniziato la sua carriera nel campo della consulenza, occupandosi di acquisizioni di infrastrutture strategiche per conto di importanti investitori nazionali e internazionali. Ha gestito, inoltre, numerosi progetti, in Italia e all’estero, per la definizione del quadro regolatorio nel comparto idrico, stradale, ferroviario ed energetico, oltreché aeroportuale.