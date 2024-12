Associazione Entrobordo a sostegno delle mPMI abruzzesi: a L’Aquila la II tappa della "Spedizione dei Mille"

Associazione Entrobordo, la "Spedizione dei Mille" prosegue a L’Aquila con il 2° Tavolo della Produttività

Associazione Entrobordo, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, ha ospitato presso Spazio Indipendenza - il nuovo hub di innovazione e formazione situato all’interno di Palazzo Ciccozzi - il 2° Tavolo della Produttività. L'appuntamento rappresenta la seconda tappa della "Spedizione dei Mille", un progetto ambizioso che mira a promuovere la cultura dell’innovazione nelle micro, piccole e medie imprese italiane (mPMI), proponendosi come un modello di riferimento per la creazione di una rete territoriale di collaborazione tra aziende, enti pubblici e consulenti.

Ad aprire i lavori Raffaele Daniele, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune dell’Aquila, che ha sottolineato come la città, dopo il terremoto e la crisi industriale, stia ridefinendo il proprio futuro economico: "L’Aquila è una città che storicamente ha sempre avuto una vocazione per la grande industria. Ma oggi il futuro del territorio risiede nella piccola e media impresa, che deve essere la spina dorsale della nostra economia". Daniele ha ribadito il sostegno dell’amministrazione verso iniziative come questa, fondamentali in quanto puntano a riabilitare il tessuto imprenditoriale locale.

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e Fondatore di Mama Industry, ha evidenziato le difficoltà del sistema produttivo italiano rispetto ad altri Paesi europei. L’Italia - come ha spiegato - soffrirebbe infatti di una scarsa produttività delle sue microimprese, dovuta in parte a una cultura imprenditoriale poco incline all’innovazione. "Siamo 15 punti indietro rispetto alla Germania. Il nostro obiettivo è aiutare le mPMI a fare un salto culturale e tecnologico, lavorando sull’offerta e rompendo le barriere economiche ed emotive che limitano i piccoli imprenditori". Travaglini ha illustrato come il progetto Spedizione dei Mille stia cercando di colmare questo divario attraverso un approccio sistemico, che include formazione, accesso a tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e strumenti per migliorare la comunicazione e il marketing delle imprese.

Nel corso dell'evento, una testimonianza importante è arrivata da Maurizio Albano, fondatore di Abivet, che ha portato al tavolo i risultati ottenuti grazie alla collaborazione con Mama Industry: “Dal 2014 abbiamo decuplicato il nostro fatturato attraverso un sistema di cooperazione che ci ha permesso di ampliare i nostri orizzonti e valorizzare le competenze”. Alessandro Pajewski, Direttore Generale della Fondazione Gran Sasso Tech, ha invece posto l’accento sulla necessità di investire nell'innovazione e di creare un ponte con la ricerca: “Le tecnologie avanzate non sono più una prerogativa europea. Dobbiamo lavorare per mantenere il nostro ruolo nei settori strategici come l’aerospazio, ma per farlo è fondamentale che le aziende collaborino con il mondo della ricerca”.

“Abbiamo un miliardo di euro di risorse per sostenere l’imprenditoria in Abruzzo, ma è necessario che le banche finanzino i progetti innovativi. Senza un sistema forte e collaborativo, le nostre imprese faticheranno a competere sui mercati internazionali”, ha infine ricordato Emanuele Imprudente, Vicepresidente con delega all'Agricoltura della Regione Abruzzo.

Il Tavolo della Produttività si è concluso con un forte invito all’aggregazione e alla contaminazione tra competenze. Marco Travaglini ha infatti così sintetizzato l’obiettivo della giornata: “Non è solo una questione di fare prodotto, ma di costruire un sistema. Serve una mentalità organizzativa diversa, che includa più reparti trasversali, project manager e una maggiore apertura al terziario avanzato”. Con eventi come questo, la Spedizione dei Mille prosegue il suo viaggio nel cuore del sistema produttivo italiano, al fine di continuare a offrire alle mPMI strumenti adatti a crescere e innovare.

Le parole di Marco Travaglini, Presidente Associazione Entrobordo

"Dopo Terni siamo arrivati a L'Aquila, con il secondo tavolo di discussione su produttività e innovazione di mPMI", ha spiegato a margine dell'evento Marco Travaglini, Presidente dell'Associazione Entrobordo. "Abbiamo raccontato nuovamente quello che secondo noi è il problema, osservato da un altro punto di vista: è necessario capire che più che lavorare sulla domanda, bisogna lavora su un'offerta diversa". Ovvero - prosegue Travaglini - un'offerta fatta da un terziario avanzato, composto da aziende che sanno come fare valore aggiunto oggi. "È necessario compiere un primo passo, un primo approccio all'innovazione con pazienza, ponendo attenzione verso un imprenditore capace di far prodotto, ma che ha bisogno di allargare gli orizzonti e vedere l'impresa come un sistema".

Nel corso dell'evento, sia l'amministrazione de L'Aquila che il Vicepresidente della Regione Abruzzo hanno confermato quanto queste piccole imprese siano fondamentali nel tessuto economico del Paese. "Sono da tenere in considerazione", ha concluso Travaglini, "da aiutare e da prendere per mano, così da permettere loro di compiere la trasformazione necessaria, soprattutto in un momento in cui il manifatturiero e tutto quello che è il sistema indotto sta avendo problemi. Bisogna trasferire alle imprese conoscenza, attraverso il metodo che stiamo proponendo".

Il commento di Emanuele Imprudente, Vicepresidente con delega all'Agricoltura Regione Abruzzo

"Giornate come queste sono fondamentali soprattutto per accrescere la consapevolezza che c'è necessità di mettersi insieme, di creare opportunità per fare impresa", ha affermato Emanuele Imprudente, Vicepresidente con delega all'Agricoltura Regione Abruzzo. "Le imprese hanno necessità di innovazione e digitalizzazione, di apprendere conoscenze nuove da coloro che sono in grado di accompagnare un sistema che deve essere, per forza di cose, conosciuto, e deve essere sviluppato rispetto alle analisi che i mercati impongono".

"Le opportunità possono essere tante, ma alla base ci vuole la capacità di raccogliere le informazioni", ha proseguito Imprudente, "di elaborarle, e mettere a fianco di ogni singola azienda professionisti che sappiano utilizzare gli strumenti che la tecnologia moderna e soprattutto i mercati oggi richiedono".

Le dichiarazioni di Alessandro Pajewski, Direttore Generale Fondazione Gran Sasso Tech

"Sono molto felice di essere stato a L'Aquila per inaugurare questo nuovo spazio e per pensare a come continuare a collaborare per lo sviluppo del territorio. Noi, come organismo di ricerca, abbiamo un ruolo fondamentale nel settore spazio e nel portare avanti il modello di un'economia basata su innovazione e sviluppo tecnologico. Ci permette di attrarre talenti, capitali, e di portare progetti anche dall'estero. Credo che quello che fanno l'Associazione Entrobordo e Mama Industry sia un anello fondamentale per trasmettere il know how e le capacità di innovazione anche alle piccole imprese. È una cosa che non potremmo fare da soli: siamo estremamente felici di questa collaborazione", ha dichiarato Alessandro Pajewski, Direttore Generale della Fondazione Gran Sasso Tech.