Autogrill, bilancio 2021: ricavi pari a € 2.596,8m (+32,8%)

Autogrill, chiuso l’esercizio 2021 con EBIT pari a € 118,6m

L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill, riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Paolo Roverato, ha esaminato e approvato il bilancio dell’esercizio 2021, che evidenzia una perdita netta pari a €28.250.440, e ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell’esercizio con le riserve disponibili. Il Gruppo Autogrill ha chiuso l’esercizio 2021 con ricavi pari a €2.596,8m, in aumento del 32,8% a cambi costanti rispetto al 2020 (30,9% a cambi correnti), con una performance dei ricavi like for like del +39,0%. L’EBIT underlying è stato pari a -€7,0m (rispetto a -€515,8m nel 2020) e l’EBIT è stato pari a €118,6m (-€511,6m nel 2020).

Il risultato netto underlying (attribuibile ai soci della controllante) è stato pari a -€105,8m (-€485,7m nel 2020). Il risultato netto (attribuibile ai soci della controllante) è stato pari a -€37,8m (-€479,9m nel 2020). Il flusso monetario netto è stato pari a +€895,1m (-€534,8m nel 2020). Nel corso dell’esercizio sono stati registrati nuovi contratti vinti e rinnovi per circa €4,3 miliardi, con una durata media di circa 3 anni.

L’Assemblea ha inoltre confermato Amministratore Manuela Franchi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2022 a seguito delle dimissioni di Laura Cioli. Manuela Franchi resterà in carica fino a scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, quindi sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di Autogrill relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell’odierna deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie della Società in un numero massimo complessivamente non superiore a n. 19.251.677. L’Assemblea ha inoltre esaminato la relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui compensi corrisposti, approvando la prima sezione (politica di remunerazione 2022) e esprimendo voto favorevole alla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2021).