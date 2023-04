Autogrill, inaugurato al Salone del Mobile il Bistrot by Gennaro Esposito

Autogrill, Gennaro Esposito al Salone del Mobile 2023: l’incontro tra comfort e ristorazione

Autogrill accompagna i visitatori della nuova edizione del Salone del Mobile attraverso un vero e proprio viaggio nella tradizione gastronomica italiana, grazie alla guida esperta dello chef due stelle Michelin Gennaro Esposito. Un nuovo bistrot è stato infatti inaugurato oggi nel PAD 15 della Fiera di Milano a Rho, con il suo menù caratteristico firmato proprio dallo chef. Quest'anno, Fiera Milano e Salone del Mobile si sono affidati ad Autogrill per la realizzazione del bistrot e per garantire un’esperienza di ristorazione premium a tutti i visitatori in arrivo.

Uno degli eventi più importanti per il settore del design a livello globale si colora così di tradizione e di divertimento, portando il tema della ristorazione allo stesso piano rispetto a quello del comfort. Come spiega lo chef, il legame tra questi due mondi è sempre più importante e sempre più sentito. I consumatori moderni hanno bisogno di sentirsi parte dell’ambiente, hanno bisogno di vivere un’esperienza quanto più immersiva possibile, creando connessioni capaci di protrarsi nel tempo e lasciare un ricordo duraturo.

Nel corso dell'inaugurazione, lo chef ha accompagnato gli ospiti in un percorso gastronomico all’insegna dell’eccellenza, attraverso la degustazione guidata di un suo piatto iconico. L'esperienza è frutto della partnership tra lo chef Gennaro Esposito e Autogrill, che nasce nel 2019 e si concretizza all’interno della Factory Food Designers, l’innovativo laboratorio di sperimentazione gastronomica dell’azienda.