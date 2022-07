Autogrill, nel semestre i ricavi salgono a 1,7 milioni

Autogrill, solidi risultati nel primo semestre e guidance 2022 rivista al rialzo

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha esaminato e approvato in data odierna i dati dei ricavi consolidati al 30 giugno 2022.

“Pur in uno scenario ancora caratterizzato da forte incertezza, il Gruppo Autogrill ha mantenuto lo slancio dell’anno scorso anche nel primo semestre del 2022, a riprova della grande resilienza del suo modello di business” ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, CEO del Gruppo. “Grazie all’eccellente lavoro effettuato su tutte le leve commerciali a nostra disposizione, in un contesto di generale ripresa del traffico siamo stati in grado di registrare un’ottima performance in termini di ricavi, EBIT e generazione di cassa in tutte le regioni e canali, e in particolare per quanto riguarda il Nord America che ha visto nel semestre una crescita dell’80% dei ricavi e un EBIT underlying più che raddoppiato” ha concluso.

Nel trarre il massimo vantaggio dalla ripresa, le priorità di Autogrill per il 2022 sono rafforzare il core business, mantenere il focus sulla generazione di cassa e implementare con successo la strategia ESG. La guidance 2022 è stata rivista al rialzo alla luce dei solidi risultati raggiunti nella prima metà dell’anno ed è la seguente: i ricavi per l’esercizio a circa €3,8 miliardi (rispetto a una guidance iniziale pari a circa €3,7 miliardi); Free Cash Flow per l’esercizio pari a circa €200m (rispetto a una guidance iniziale con un range tra €160m e €180m). La guidance non considera la diffusione di varianti di COVID-19 resistenti alle attuali terapie o un generale riacutizzarsi della pandemia e non considera altresì un’eventuale escalation del conflitto in Ucraina e il conseguente impatto negativo sul traffico globale che ne deriverebbe.

Per quanto riguarda i risultati del primo semestre 2022, si registra una solida crescita in tutte le regioni e canali dei ricavi consolidati, pari a €1.761,1 milioni e dunque in aumento del 78,0% a cambi costanti (+87,7% a cambi correnti) rispetto al primo semestre 2021 (€938,3m).

EBIT underlying pari a €22,5milioni nel primo semestre 2022 rispetto a -€88,8m nel primo semestre 2021; il miglioramento di circa €111 milioni è stato principalmente trainato dalla leva operativa, da un migliore mix di prodotto e adeguata gestione dei prezzi e dal focus costante sulla produttività e contenimento dei costi. EBIT si è attestato a €18,9 milioni nel primo semestre 2022, rispetto a -€90,9m nel primo semestre 2021. Ammortamenti e svalutazioni sono pari a €261,7m nel primo semestre 2022 (€255,1m nel primo semestre 2021), principalmente riconducibili all’aumento degli ammortamenti e delle svalutazioni del diritto d’uso.

Gli Oneri finanziari netti pari a €30,2 milioni nel primo semestre 2022, in calo rispetto a €49,9m nel primo semestre 2021, principalmente in virtù della riduzione dell’indebitamento lordo (escluse le attività e le passività per beni in leasing) e del costo del debito. Costo medio del debito lordo: 3,1% nel primo semestre 2022, in calo rispetto al 3,3% del primo semestre 2021 grazie al miglioramento dei termini del rifinanziamento realizzato a dicembre 2021 e Oneri finanziari netti su passività per beni in leasing pari a €19,9m (€22,7m nel primo semestre 2021).

Il Risultato netto underlying è pari a -€34,5 milioni nel primo semestre 2022 (-€146,3m nel primo semestre 2021) e il Risultato netto si attesta a -€37,4 milioni nel primo semestre 2022 (-€148,3m nel primo semestre 2021). Utili di terzi pari a +€15,7m nel primo semestre 2022 (+€3,4m nel primo semestre 2021). La Posizione finanziaria netta, incluse le attività e le passività per beni in leasing, è pari a €1.733,2m al 30 giugno 2022 (€1.813,8m al 31 dicembre 2021); escludendo le attività e le passività per beni in leasing, è a €131m rispetto a €197,4m al 31 dicembre 2021.

Free Cash Flow in miglioramento a €103,3 milioni al 30 giugno (-€55,9m nel primo semestre 2021), generato dal flusso monetario da attività operative pari a €129,5m nel primo semestre 2022 (€50,5m nel primo semestre 2021) e dal rimborso fiscale di €90,1m negli Stati Uniti. Il Flusso monetario netto è pari a +€78,1 milioni (+€529,1m nel primo semestre 2021).