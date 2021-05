Autogrill, ricavi primo trimestre a -59,3%. In aprile trend in miglioramento

Autogrill: i risultati consolidati al 31 marzo 2021. Trend in miglioramento dall’inizio dell’anno

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2021. Si evidenzia che il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 31 marzo 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente in connessione con il prospettato aumento di capitale sociale in opzione che l’assemblea degli azionisti della Società ha delegato al Consiglio. Pertanto nel prosieguo dell’esercizio e successivamente la Società si atterrà alla politica di comunicazione adottata a partire dall’esercizio 2017. Allo stato, si prevede che, qualora le condizioni dei mercati lo permettano, e subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, l’aumento di capitale possa essere completato entro il primo semestre 2021.

Il canale autostradale continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali. I ricavi sono pari a €370,6m, in calo del 59,3% a cambi correnti (-57,3% a cambi costanti). Performance like for like a -56,2% da inizio anno, EBIT pari a -€102,2m nel primo trimestre 2021 (-€80,3m nel primo trimestre 2020). Il risultato netto è pari a -€128,3m nel primo trimestre 2021, liquidità pari a €500m circa.

Aggiornamento sui ricavi dal primo gennaio al 25 aprile 2021:

I ricavi dal primo gennaio al 25 aprile 2021 risultano in calo di circa il 40% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2020. Il trend è in miglioramento dall’inizio dell’anno nonostante lo scenario globale ancora sfidante. Restano confermati la guidance al 2021 e gli obiettivi al 2024, rivisti lo scorso 31 marzo 2021 per riflettere l’impatto della cessione del business autostradale statunitense.