AXA accelera la crescita in Europa: acquisita Laya Healthcare

AXA: con l'acquisizione di Laya Healthcare accelera lo sviluppo della strategia Salute in Europa

AXA ha annunciato di aver stipulato un accordo per l'acquisizione di Laya Healthcare Limited da Corebridge Financial, controllata di AIG. Laya detiene una posizione di leadership nel mercato sanitario irlandese con una quota di mercato del 28% circa, servendo circa 700.000 assicurati e generando circa 800 milioni di euro di premi. Opera come Managing General Agent, con una piattaforma altamente digitalizzata e una solida rete di distribuzione diretta.

Con questa operazione, AXA afferma l'ambizione di far crescere il proprio franchise europeo, espandendo le attività in un settore in rapida crescita. AXA è già presente in Irlanda, dove gode di una posizione di rilievo nel mercato P&C. In base ai termini dell'accordo, AXA acquisirà Laya per un corrispettivo di 650 milioni di euro, pari a un multiplo prezzo-utile di circa 11x, tenendo conto del previsto riacquisto del margine di sottoscrizione attualmente percepito da terzi. Il completamento della transazione dovrebbe comportare un impatto di -3 punti sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA.

"Siamo molto lieti di unire le forze con Laya Healthcare, un'azienda riconosciuta in Irlanda per il suo incrollabile servizio clienti, il suo forte brand e la sua expertise tecnica. Questa transazione offre un'opportunità unica per rafforzare la nostra presenza in uno dei nostri principali mercati europei attraverso l'acquisizione di un attore leader che si adatta perfettamente alla cultura di AXA. Attraverso la sua incessante attenzione all'innovazione e all'esperienza cliente, Laya apporterà risorse inestimabili al nostro più ampio business Salute, soprattutto in termini di digitalizzazione del percorso sanitario e di fornitura di servizi salute per sempre piu vicini ai nostri clienti", ha dichiarato Patrick Cohen, Chief Executive Officer di AXA Europe and Health.

"Questa transazione diversifica ulteriormente la nostra azienda e sono certo che vedremo il nostro business prosperare con l'acquisizione di Laya. Siamo impazienti di lavorare insieme per sviluppare prodotti innovativi, far crescere ulteriormente le nostre capacità tecnologiche e di dati e creare valore a beneficio dei nostri clienti e di tutti i nostri stakeholder. Vorrei dare il benvenuto ai membri del team di Laya, la cui visione e il cui duro lavoro negli ultimi 20 anni l'hanno resa un'azienda di grande successo", ha aggiunto Marguerite Brosnan, Chief Executive Officer di AXA Ireland.