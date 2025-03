AXA Italia, ampliata l’offerta di servizi per la prevenzione dei danni da eventi catastrofali

AXA Italia, rafforzato l’impegno nella protezione delle imprese dai rischi derivanti dagli eventi climatici estremi

Il Gruppo AXA Italia rafforza il proprio impegno nella protezione delle imprese dai rischi legati agli eventi catastrofali, introducendo nuove soluzioni assicurative e ampliando la propria offerta di servizi per la prevenzione e la mitigazione dei danni.

In un Paese in cui il 95% dei comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera, AXA Italia si distingue per il suo approccio innovativo alla gestione del rischio. La compagnia ha lanciato una gamma di prodotti assicurativi dedicati, tra cui il piano “Rischi Catastrofali” e la copertura “Protezione Business” di AXA MPS Danni, destinati ai clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena. Queste soluzioni, oltre a rispondere ai nuovi obblighi normativi, offrono opzioni personalizzabili e garanzie facoltative che consentono una copertura più ampia.

AXA Italia non si limita all’offerta assicurativa, ma propone un approccio integrato che comprende anche strumenti innovativi per la prevenzione dei rischi. Il sistema “ProMeteo!” rappresenta un esempio di questa strategia, fornendo una gestione proattiva degli eventi catastrofali grazie all’uso di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e protocolli specifici per ogni tipo di calamità.

Tra i servizi offerti, vi sono alert informativi tramite sms, email e notifiche sull’app MyAXA, oltre all’help desk “Caring Angel”, attivo 24 ore su 24 per supportare i clienti in caso di emergenza. Inoltre, AXA garantisce assistenza immediata attraverso società specializzate in messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle attività colpite, permettendo alle aziende di ripartire nel minor tempo possibile.

L’azione di AXA Italia non si ferma alla protezione e alla prevenzione, ma si estende alla sensibilizzazione e alla formazione sulle tematiche legate al cambiamento climatico. Attraverso incontri patrocinati da ANIA, la compagnia ha già coinvolto oltre 300 imprese e associazioni di categoria per diffondere conoscenze scientifiche sulla gestione dei rischi e sulle strategie di mitigazione.

René Gazet, Chief P&C Officer di AXA Italia e CEO di QUIXA, ha dichiarato: “Di fronte a eventi metereologici sempre più frequenti ed estremi, con impatti rilevanti anche sulle imprese, ci impegniamo ogni giorno offrendo ai clienti risposte concrete e personalizzate, come la nostra offerta di protezione, ispirata dall’evoluzione normativa ma che contempla, allo stesso tempo, ulteriori garanzie ed estensioni in base agli specifici bisogni dell’attività imprenditoriale. Aggiungiamo ancora una volta un tassello a un percorso di accompagnamento delle imprese nella sfida del cambiamento climatico, che, andando oltre la gestione dell’emergenza, punta a una gestione proattiva dei rischi, unendo a iniziative e servizi distintivi di prevenzione e mitigazione, la presenza costante e una consulenza di valore offerta dalle reti distributive”.

Con oltre 4 milioni di clienti in Italia e una rete di circa 650 agenzie, AXA Italia continua a investire nell’innovazione per affrontare le sfide del cambiamento climatico, confermandosi come un partner affidabile per le imprese italiane.