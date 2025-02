AXA Italia e Fondazione Una Nessuna Centomila tornano nelle scuole con “La fatica di essere medie”

AXA Italia, continua il progetto nelle scuole “La fatica di essere medie” insieme a Fondazione Una Nessuna Centomila: un nuovo dialogo sulle sfumature dell’amore

Con l’avvio del secondo ciclo di incontri del progetto “La fatica di essere medie”, AXA Italia e la Fondazione Una Nessuna Centomila rinnovano il loro impegno nell’educazione all’affettività e nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’iniziativa, che ha preso il via oggi presso l’istituto ICS Giovanni Falcone di Palermo, toccherà venti scuole in dodici regioni italiane, proseguendo fino a marzo 2025.

Dopo il successo del primo ciclo avviato nel novembre 2024, il nuovo percorso affronta il tema “Le sfumature dell’amore: educare ai sentimenti”, un argomento cruciale per i giovani adolescenti, che si trovano a navigare tra insicurezze emotive, relazioni affettive e l’impatto del mondo digitale.

Il programma, ideato da AXA Italia e dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in collaborazione con ScuolAttiva, mira a colmare il vuoto educativo presente in Italia, uno dei pochi Paesi europei a non prevedere un’educazione strutturata all’affettività nelle scuole. Attraverso incontri interattivi, momenti di confronto e strumenti artistici come il cortometraggio “101%” di Serena Corvaglia, il progetto offre agli studenti strumenti per comprendere le emozioni, riconoscere relazioni tossiche e prevenire fenomeni come il bullismo e la violenza digitale.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Sono orgogliosa del successo che sta riscontrando il progetto di educazione all’affettività nelle scuole, ideato con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Questo conferma la validità di una iniziativa coraggiosa e necessaria, che portiamo avanti anche grazie al prezioso contributo dei nostri agenti sul territorio. Ancora una volta sono loro i primi, insieme ai nostri dipendenti, a testimoniare il ruolo sociale che è alla base del nostro mestiere”.

Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila: “Siamo estremamente soddisfatte del primo ciclo di incontri de La fatica di essere medie, che ha confermato quanto fosse giusta la nostra intuizione di dedicare questo progetto alla scuola secondaria di primo grado e alla preadolescenza. L’entusiasmo e l’interesse dimostrati dalle e dagli insegnanti, così come dalle ragazze e dai ragazzi, hanno evidenziato quanto sia forte il bisogno di spazi di confronto su temi fondamentali come affettività, sentimenti e sessualità. Questa fascia d’età è stata spesso trascurata, con pochi investimenti e proposte formative, ma la nostra esperienza nelle prime sette scuole ha evidenziato il bisogno urgente di un lavoro strutturato su questi temi”.

Gli incontri si svolgeranno in concomitanza con due date simboliche: il 14 febbraio, San Valentino, per riflettere sul valore delle relazioni sane, e l’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, come occasione per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Attraverso il linguaggio artistico e il dibattito, il progetto intende stimolare il pensiero critico e promuovere un cambiamento culturale basato sull’inclusione e sull’empowerment femminile.