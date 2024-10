AXA Italia lancia 'Più Autonomia': un'offerta Long Term Care innovativa e accessibile

AXA Italia presenta 'Più Autonomia': la nuova Long Term Care innovativa, accessibile e inclusiva per supportare la fascia 50-70 anni

Il Gruppo assicurativo AXA Italia annuncia il lancio di "Più Autonomia", una nuova soluzione di Long Term Care (LTC) progettata per un target di persone tra i 50 e 70 anni. Questo nuovo prodotto si inserisce nel percorso del Piano Strategico “Unlock the Future”, avviato lo scorso marzo, che mira a rendere la protezione assicurativa sempre più inclusiva e accessibile.

"Più Autonomia" nasce come risposta alle crescenti esigenze legate alla longevità e al progressivo invecchiamento della popolazione italiana. In un Paese dove gli over 65 rappresentano oggi il 23,8% della popolazione e gli over 80 sfiorano l'8%, cresce anche il numero di persone che si trovano a dover affrontare la perdita di autosufficienza. Secondo i dati, più del 49% delle famiglie con anziani o persone bisognose di assistenza si occupa personalmente del proprio familiare non autosufficiente.

In questo contesto, AXA Italia ha deciso di accelerare sul tema della protezione inclusiva, offrendo un prodotto semplice, innovativo e a prezzi accessibili. “Più Autonomia” consente ai clienti di scegliere tra una rendita temporanea mensile, da 5 o 10 anni, o un capitale equivalente in caso di perdita di autosufficienza. Questa flessibilità si aggiunge a un premio annuale frazionabile, che rimane dovuto fino agli 85 anni di età, a partire da soli 10 euro al mese.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo AXA Italia, ha dichiarato: "Come assicuratori siamo chiamati più di altri a essere consapevoli dei rischi, ad anticiparli e contrastarli. Tra questi, l’invecchiamento della popolazione e la polarizzazione della ricchezza, con il progressivo impoverimento di alcune fasce della popolazione. È dall’ascolto di queste fasce che nasce un’offerta long term care a prezzi accessibili che risponde a una delle principali preoccupazioni delle persone tra 50 e 70 anni: la perdita di autosufficienza. Più Autonomia segna un passo importante su un ambito chiave del nostro nuovo piano industriale, l’inclusive protection, in un impegno a continuare a far evolvere la nostra missione di protezione per rispondere a nuovi rischi emergenti, guardando anche a chi risulta tradizionalmente lontano dal mondo assicurativo”.