AXA Italia lancia 'Private Choice Plus': la soluzione multiramo per investimenti personalizzati

AXA Italia presenta 'Private Choice Plus': innovativa soluzione multiramo con quattro stili di investimento per protezione e crescita

AXA MPS Assicurazioni Vita ha presentato "Private Choice Plus", una polizza multiramo a premio unico e vita intera, pensata per clienti alla ricerca di un equilibrio tra protezione del capitale e opportunità di crescita nei mercati finanziari. L’offerta si distingue per un paniere diversificato che include 58 fondi esterni (OICR), 5 fondi interni gestiti direttamente dalla Compagnia e la Gestione Separata a "fondo utili" MPV Plus. Quest'ultima garantisce la liquidazione dei premi netti investiti in caso di decesso o di richiesta di riscatto totale entro i 3 mesi successivi al 5° o 10° anno.

Private Choice Plus propone diverse opzioni di investimento per adattarsi alle esigenze degli investitori. I profili Base e Conversion permettono di destinare fino all’85% alla gestione separata, mentre il profilo Libero consente un investimento fino al 70% nella gestione separata. Il profilo Rebalance introduce un meccanismo di ribilanciamento automatico per accompagnare gradualmente il cliente nei mercati finanziari.

Il profilo Rebalance consente al cliente di scegliere la durata del piano di ribilanciamento tra 5 o 10 anni, la frequenza degli switch automatici, che può essere trimestrale, semestrale o annuale, e l’obiettivo finale di asset allocation, con una percentuale tra il 30% e il 50% nei Fondi Unit Linked, scegliendo fino a 5 fondi interni o esterni. In linea con le tendenze di investimento sostenibile, il prodotto integra fondi ESG sia nei fondi interni ed esterni che nella Gestione Separata, rispondendo alla crescente attenzione verso criteri ambientali e sociali. Private Choice Plus è attualmente disponibile presso Banca Monte dei Paschi di Siena e verrà reso accessibile anche tramite Banca Widiba nei prossimi mesi.

Andrea Veltri, Chief Life & Savings Officer di AXA Italia, ha dichiarato: "Con Private Choice Plus facciamo un concreto passo in avanti per rispondere alle esigenze di chi sceglie di investire in maniera dinamica, personalizzata e flessibile, cercando, in un solo prodotto, il giusto equilibrio tra opportunità di performance e tutela del capitale. Alla base dell’offerta, una formula incentrata sull’innovazione, grazie all’introduzione del nuovo meccanismo di ribilanciamento e all’ampia gamma di fondi esterni disponibili, per offrire risposte cucite sui diversi stili di investimento. In linea con gli impegni strategici di AXA, infine, l’attenzione al futuro in termini di sostenibilità ambientale e sociale".