AXA Italia: Maurizio Binetti è il nuovo Responsabile Life & Savings

AXA Italia: nominato Maurizio Binetti nuovo Responsabile Life & Savings

Maurizio Binetti, 53 anni, laurea in Economia e Commercio e una lunga e consolidata esperienza nel settore assicurativo, sarà il nuovo Responsabile Life & Savings di AXA Italia, in sostituzione di Michele Spagnuolo che, dopo aver guidato il team per oltre 10 anni, concluderà la propria esperienza nel Gruppo. Binetti, che entrerà a far parte del Management Committee e riporterà direttamente al CEO Chiara Soldano, vanta una lunga esperienza nel settore assicurativo, di circa 25 anni.

Dopo avere iniziato la sua carriera in Vittoria Assicurazioni, è passato in RAS occupandosi per 7 anni di pianificazione strategica, fino all’ingresso in Allianz dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno della Direzione Vita, diventando nel 2016 Responsabile della Direzione Bancassicurazione Vita del Gruppo Allianz Italia e poi, dal 2018, Responsabile della Direzione Bancassicurazione Danni e Vita e Direttore Generale di Unicredit Allianz Vita. La nomina sarà ufficializzata nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo Assicurativo AXA Italia ha così commentato: “Sono felice di questo nuovo ingresso nella squadra del Management Committee di AXA Italia e ho molta fiducia nelle competenze di Maurizio Binetti che, con la sua conoscenza del mercato Vita, saprà portare solidità tecnica, slancio ed entusiasmo, in vista del nuovo ciclo strategico. Un ringraziamento particolare va a Michele Spagnuolo che per oltre dieci anni ha guidato la squadra Life & Savings, raggiungendo innumerevoli traguardi e successi professionali”.