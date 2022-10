AXA Italia, on air su Tv e Web la nuova campagna pubblicitaria

AXA Italia presenta la nuova campagna pubblicitaria "Cos'è la salute per te?" firmata Publicis Conseil

Il Gruppo assicurativo AXA Italia presenta la nuova campagna pubblicitaria, on air per 3 settimane sulle principali emittenti TV, per 2 settimane su stampa e per 4 settimane sul web. Il tema della Salute viene inserito al centro dello storytelling emozionale, che invita tutto il pubblico a pendersi cura dei propri bisogni e lavorare su se stessi. Tutto si sviluppa intorno ad una domanda, un dubbio all'apparenza semplice da risolvere: Cos’è la salute per te?

Per quanto semplice, alla domanda non viene mai data la stessa risposta. Le opinioni delle persone si rivelano contrastanti, il risultato di punti di vista differenti; per qualcuno la Salute è “poter connettere corpo e mente”, per altri è “sapere che va tutto bene”, o ancora “avere qualcuno al proprio fianco”. E il concetto si evolve nel tempo plasmando i bisogni, come quando si diventa genitori.

La salute è una priorità universale, ma allo stesso tempo l’esperienza di ogni singolo individuo è unica e irripetibile: questo è il valore espresso nella campagna, la dimostrazione dell'impegno di AXA Italia a sostegno delle persone. La società si impegna per aiutarle a prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari, li invita a vivere una vita più sana, offrendo risposte personalizzate in base ai diversi bisogni. Il tutto in coerenza con la ragion d’essere di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla Salute.

La campagna, firmata da Publicis Conseil, è articolata in diversi formati (30” e 15” per la TV, 15”, 10” e 6” per il web e un soggetto stampa) e racconta l’impegno di AXA Italia nell’accompagnare le persone nel loro percorso salute, dalla prevenzione alla cura, con un’offerta integrata e personalizzata, che mette a disposizione servizi come l’accesso veloce ad esami e visite specialistiche, la ricerca delle migliori strutture e l’assistenza 24 ore su 24.

Letizia D’Abbondanza, Direttore Customer del Gruppo assicurativo AXA Italia, ha dichiarato: "Ancora una volta vogliamo evidenziare l’importanza di prendersi cura della propria Salute e di quella dei propri cari, e lo facciamo puntando su uno storytelling che mette al centro le persone, i loro bisogni, in un dialogo ricco di emozione e intimità. Perché solo dall’ascolto del vissuto più intimo e profondo delle persone possiamo essere al loro fianco, sempre in logica di collaborazione tra pubblico e privato, in maniera unica, personalizzata e distintiva, supportandole nei momenti importanti, dimostrando cosa significa proteggere ciò che conta”.