AXA Italia: presentato il Report di Sostenibilità 2022

AXA Italia, annunciato il Report di Sostenibilità 2022: focus su protezione dai rischi, tutela dell’ambiente, attenzione alle persone e inclusione sociale

Il Gruppo AXA Italia, in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo AXA e in coerenza con la propria ragion d’essere, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, presenta il Report di Sostenibilità 2022, con l’obiettivo di fornire ai propri stakeholder informazioni chiare e concrete sui percorsi di sostenibilità e sui processi di attuazione interni ed esterni all’azienda. La rendicontazione è avvenuta con il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder (dipendenti, fornitori, business partner ed executive) nell’individuazione e definizione degli impatti generati da AXA Italia, al fine di ottenere una visione completa ed inclusiva.

La metodologia utilizzata per il report, che rappresenta un nuovo approccio rispetto alle edizioni precedenti, si è basata su un solido percorso di individuazione dei principali temi materiali in ottica sostenibile, in linea con quanto richiesto dagli standard GRI 3, standard internazionali utilizzati per misurare e comunicare le performance in termini di sostenibilità. L’obiettivo del processo di analisi, dopo un’attenta valutazione del contesto assicurativo e della significatività degli impatti attuali e potenziali, positivi e negativi generati dall’organizzazione sulla società e sull’ambiente, è stato quello di prioritizzare gli impatti per la definizione dei temi materiali da rendicontare.

Questo percorso ha permesso di individuare le dieci tematiche materiali e strategiche per AXA Italia in ambito di sostenibilità: Innovazione e Trasformazione Digitale, Soddisfazione e Centralità del Cliente, Diversità e Pari Opportunità, Valutazione dei Diritti Umani, Formazione e Istruzione, Privacy del Cliente, Investimenti e Prodotti Sostenibili, Emissioni (GHG), Impiego e Anticorruzione. La strategia di sostenibilità definita da AXA Italia riflette il ruolo sociale che l’azienda esercita nella protezione delle persone dai rischi, delineandosi su tre pilastri chiave: AXA come Investitore, AXA come Assicuratore e AXA come Azienda Esemplare.

Il Gruppo AXA si impegna a supportare i propri clienti e la società nell’incentivare la transizione verso un’economia a impatto ambientale ridotto e dedica grande attenzione alle scelte di investimento e all’impatto delle emissioni di CO2 ad esse associate. Nel 2022 AXA Italia ha raggiunto un volume di investimenti Green di 1,45 miliardi di euro, con un incremento sul biennio pari al 17%. Tra gli altri obiettivi ha inoltre ridotto ulteriormente l’impronta di carbonio del portafoglio gestito, raggiungendo, nel 2022, il 10% in meno rispetto all’anno precedente, nonché il 25% in meno rispetto al 2019.

Come compagnia assicurativa, AXA Italia si impegna a porre i clienti al centro di tutte le sue attività, offrendo soluzioni di gestione e protezione dai rischi, con l’intento finale di migliorare la qualità della vita delle persone e avere un impatto positivo sulla società. AXA Italia ha inoltre puntato ad allargare e rivedere il concetto di inclusione sociale, da sempre centrale nella strategia del Gruppo, ponendo particolare attenzione all’ideazione di soluzioni dedicate a specifiche fasce di popolazione più vulnerabili.

Ne è un esempio la polizza salute multigenerazionale Protezione Salute Per Sempre a vita intera, che protegge il cliente per tutta la vita, anche in età avanzata per i momenti di maggiore bisogno. Per le auto invece l’attenzione va sempre più sui temi green, non solo in termini di garanzie, con la copertura dei veicoli elettrici, ma anche con meccanismi che premiano comportamenti virtuosi, come premi ridotti per chilometraggio limitato nell’anno. Questo tipo di prodotto incentiva un uso consapevole dell’auto con benefici indiretti anche per l’ambiente. Infine, tra i principali prodotti a valenza ambientale la polizza per le abitazioni, che include nell’offerta garanzie per pannelli solari/fotovoltaici, e per le imprese per la copertura del rischio ambientale dei danni causati dall’inquinamento delle attività.

L’attenzione alle tematiche ambientali è per AXA Italia uno dei pilastri fondamentali. Tra le azioni concrete messe in pratica dalla compagnia, presentate nel Report, la valutazione degli impatti ambientali delle attività, attraverso la rendicontazione delle emissioni di gas serra, e l’adozione di misure concrete volte a mitigarne gli effetti dannosi. Come interventi significativi dal punto di vista ambientale sono da evidenziare: Riduzione delle emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica nei buildings. Formazione specifica di tutti i collaboratori sulle tematiche ambientali, attraverso il corso AXA Climate Academy, per accrescere la consapevolezza sui temi legati al cambiamento climatico. Partnership AXA Italia, Worldrise Onlus con il progetto Ocean Ambassador, con più di 300 bambini coinvolti nel programma educativo volto alla sensibilizzazione sul tema della tutela dei mari e degli oceani, con processi di formazione gestiti direttamente da dipendenti “ambasciatori” AXA.

Protagoniste inoltre, nel 2022, iniziative di ampio valore sociale, tra cui: AXA Research Lab on Gender Equality, laboratorio accademico in collaborazione con l’Università Bocconi, che promuove la discussione su temi legati al gender gap. Angels for Women, prima associazione fondata con lo scopo di supportare finanziariamente imprese e start-up innovative al femminile. Sostegno a donne provenienti da situazioni di disagio socio-economico, vittime di violenza o di esclusione sociale grazie all’iniziativa milanese Spazio Donna WeWorld, in collaborazione con We World Onlus.