AXA Italia, presentato Report di sostenibilità 2021

AXA Italia presenta il report di sostenibilità 2021, risultando la terza entity a livello di Gruppo per i risultati raggiunti

Il Gruppo AXA Italia, in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo AXA e in coerenza con la propria ragion d’essere, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, presenta il Report di Sostenibilità 2021, per continuare a fornire ai propri stakeholder informazioni sul proprio percorso di sostenibilità e sulle relative performance. Nel documento, AXA Italia dà concretezza al suo ruolo sociale di protezione delle persone e della società nel suo complesso, contribuendo ad uno sviluppo sostenibile basato sul concetto di “protezione inclusiva” di tutte le dimensioni della vita, dalla sfera lavorativa a quella familiare, dalla mobilità alla salute, dall’ambiente all’economia.

Nell’edizione 2021, la novità è rappresentata dalla declinazione dei diversi impegni - in linea con la strategia del Gruppo AXA – nei 3 pilastri chiave della sostenibilità: AXA come Investitore, AXA come Assicuratore e AXA come Azienda. Per le diverse iniziative e i risultati raggiunti nel corso del 2021, secondo l’AXA Entity Sustainability Index, indice che misura il livello di integrazione della sostenibilità all’interno della strategia delle entity del Gruppo, AXA Italia si posiziona al 3° posto, con un punteggio di 85 (rispetto allo score complessivo del Gruppo AXA pari a 74).

"Di fronte all’aggravarsi della crisi climatica, ai rischi emergenti e alle sfide sociali di un contesto sempre più instabile, abbiamo il dovere di non perdere di vista l’obiettivo più grande: la necessità di intervenire per salvaguardare il pianeta e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva - ha commentato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia -. Per questo motivo in AXA abbiamo scelto di declinare il nostro impegno in modo concreto e misurabile, facendo leva sulle nostre competenze e sulla capacità di orientare scelte sostenibili. Come investitori, come assicuratori e come azienda, lavoriamo ogni giorno affinché l’innovazione che portiamo nei processi e nei servizi possa fare la differenza e contribuire al progresso dell’umanità".

Tra le iniziative messe in campo nel suo ruolo di investitore, AXA Italia vuole contribuire a ridurre l’impronta di carbonio derivante dagli investimenti in portafoglio, e per questo offre ai suoi clienti la possibilità di investire in fondi sostenibili. Nel 2021, la riduzione delle emissioni di CO2 relative agli investimenti italiani è stata del 16%, in linea con l’obiettivo a medio termine di Gruppo (- 20% al 2023 sui dati 2020). AXA Italia ha inoltre provveduto ad aumentare il capitale investito in asset sostenibili, raggiungendo 1,6 miliardi di euro, concorrendo significativamente al raggiungimento dell’obiettivo di Gruppo (26 mld € entro il 2023).

Come Assicuratore, AXA Italia ha agito significativamente sulla propria offerta per renderla il più possibile allineata ai principi di sostenibilità ambientale, con, ad esempio, offerte dedicate agli immobili, al settore automotive e alle imprese. L’attenzione alla sostenibilità è garantita inoltre anche nelle fasi del post-vendita, con soluzioni e servizi innovativi che permettono al cliente di scegliere una riparazione del sinistro più sostenibile. AXA Italia ha puntato ad allargare e rivedere il concetto di inclusione sociale, da sempre centrale nella strategia del Gruppo, ponendo particolare attenzione all’ideazione di soluzioni dedicate a specifiche fasce di popolazione vulnerabili. Ne è un esempio la polizza salute dedicate a donne in difficoltà e vittime di violenza (“protezione sospesa”).

Molteplici, innanzitutto, le iniziative messe in campo per ridurre le emissioni di CO2 delle proprie operations, derivanti dai consumi degli edifici, dai viaggi di lavoro e dall’utilizzo del parco auto. Nel 2021, rispetto all’anno precedente, le emissioni di CO2 pro-capite si sono ridotte del 43%. Essere Azienda esemplare per il Gruppo AXA Italia significa anche contribuire ad un percorso di rafforzamento del proprio ruolo sociale, attraverso iniziative per accrescere la consapevolezza del rischio climatico e azioni di salvaguardia dell’ambiente e di inclusione sociale.

Da un punto di vista ambientale, si segnalano tra le progettualità: il supporto al progetto Forestami per la riforestazione urbana della città di Milano e al programma ScuolaForestami, per l’educazione delle nuove generazioni sul mondo della decarbonizzazione; il progetto Ocean Literacy/Save the Wave app challenge - con IOC-UNESCO per educare giovani studenti alla salvaguardia del mare con meccanismi di gamification basati su web app; l’Ambassadorship Program con Worldrise Onlus, programma di employees engagement che ha visto coinvolti circa 30 collaboratori di AXA Italia nelle vesti di ambasciatori del mare nelle scuole e il contributo alla piantumazione di 100 mq di Posidonia Oceanica nel Golfo Aranci in Sardegna.

Sul fronte dell’inclusione sociale, protagoniste nel 2021 iniziative come: l’AXA lab on gender equality in collaborazione con l’università Bocconi di Milano, laboratorio accademico volto a promuovere la ricerca sul tema dell'uguaglianza di genere; Angels4Women per supportare finanziariamente imprese e start-up innovative al femminile; Il Punto Donna WeWorld di Milano dedicato a donne vittime di violenza e di esclusione sociale.