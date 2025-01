AXA Italia è Top Employer per il quinto anno consecutivo

AXA Italia riconosciuta Top Employer per il quinto anno consecutivo

AXA Italia ottiene la certificazione Top Employer dal Top Employers Institute - ente certificatore delle eccellenze HR che ha analizzato le iniziative di oltre 2400 aziende in 125 Paesi nel Mondo - per il quinto anno consecutivo. Nel corso del 2024, AXA Italia ha ampliato la concezione del benessere dei collaboratori: oltre a iniziative dedicate al benessere psicofisico, tra cui check up di medicina preventiva, servizio di counseling sempre a disposizione, specialisti in sede, webinar e contenuti informativi, il Gruppo ha ampliato lo sguardo dedicando attenzione al benessere finanziario, mettendo a disposizione self assessment, workshop, eventi informativi e consulenze personalizzate per promuovere consapevolezza del benessere finanziario attuale e futuro e sugli strumenti a disposizione.

In ambito D&I, centrale è stato l’impegno al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a partire dalla violenza di genere, grazie a iniziative per creare consapevolezza e promuovere un’azione di prevenzione verso possibili situazioni di violenza verbale, mentale e fisica, fornendo ai collaboratori strumenti di difesa e self-empowerment, ad esempio attraverso i workshop “I Respect”, guidati da Gabrielle Fellus e ad un programma di sviluppo personalizzato per una leadership del futuro sempre più inclusiva. Tra le novità, anche l’introduzione del “trusted primary contact”, una figura interna che, con garanzia di totale confidenzialità, può fornire un primo ascolto, supporto e indirizzo a chiunque si trovi in situazioni di violenza domestica o intra-familiare.

Sullo stesso tema, AXA Italia ha scelto di portare un contributo concreto anche alla collettività, grazie all’avvio, in 20 scuole secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale, di “La Fatica di Essere Medie”, progetto di educazione all’affettività e di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere, al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Centrale, infine, un nuovo approccio al volontariato aziendale, saldamente ancorato a uno dei pilastri del piano strategico “Unlock the Future”, e volto al rafforzamento del ruolo sociale di AXA Italia. Un programma che prevede il coinvolgimento attivo dei collaboratori che possono dedicare 8 ore lavorative annue ad attività di volontariato individuale e la scelta di dedicare tutti i team building aziendali ad attività ad alto impatto sociale. Questo programma integrato ha già riscosso un importante successo, con l’80% dei collaboratori già coinvolti, circa 7.000 ore dedicate ad attività a scelta tra le tante proposte da oltre 20 onlus partner.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Questo nuovo importante riconoscimento testimonia l’impegno di tutti i collaboratori di AXA Italia nel costruire giorno dopo giorno una cultura che mette al centro il valore di ogni singola persona, non solo nell’ambiente di lavoro, ma anche a supporto della società. Per questo, in coerenza con il Piano strategico “Unlock the Future” che riconosce un ruolo chiave alla sostenibilità, da quest’anno abbiamo dato la possibilità ad ogni collega di dedicare una parte del proprio tempo lavorativo ad iniziative di volontariato per la collettività”.

Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer di AXA Italia: “Da anni abbiamo avviato un percorso per dar vita a un ambiente di lavoro unico e distintivo in Italia, costruito attorno alle esigenze del singolo, per fare di AXA Italia un’azienda innovativa, pronta ogni giorno a servire sempre meglio i clienti. Continuiamo ad aggiungere tasselli al nostro impegno, ampliando il concetto di benessere alla sfera finanziaria, promuovendo sia all’interno che all’esterno iniziative molto concrete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e reinventando l’approccio al volontariato aziendale, ancorandolo saldamente ai nostri impegni strategici”.