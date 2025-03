Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas insieme al MASE per il progetto 'RiforestAzione'

Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas al fianco del MASE per il progetto 'RiforestAzione': 4,5 milioni di alberi per valorizzare il verde urbano ed extraurbano in 13 città italiane

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il sostegno di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, ha lanciato l’iniziativa “RiforestAzione”, un progetto dedicato alla valorizzazione del verde urbano ed extraurbano in 13 città metropolitane italiane. L’iniziativa rientra nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico e la perdita di biodiversità sono fattori che impattano fortemente sulla salute e sul benessere delle persone nelle aree urbane. Per affrontare queste sfide, è fondamentale potenziare le aree verdi, che offrono numerosi benefici: dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico all'incremento della biodiversità, fino alla diminuzione dei consumi energetici e al miglioramento del paesaggio urbano e della qualità della vita.

“RiforestAzione”, sostenuto dal MASE con Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, interesserà 13 città metropolitane: Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari. In queste aree risiedono oltre 21 milioni di persone e il loro territorio rappresenta più del 15% dell’intera superficie nazionale.

L'iniziativa, presentata oggi all'Orto Botanico di Roma alla presenza di istituzioni e partner, si inserisce nella Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2), Componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica” (C4) del PNRR. Il Piano, parte del programma Next Generation EU (NGEU), ha lo scopo di rilanciare l'economia europea post-pandemia attraverso soluzioni sostenibili e digitali.

L'investimento previsto ammonta a 210 milioni di euro e punta a piantare 4,5 milioni di alberi e arbusti, creando 4.500 ettari di nuove foreste e trapiantando almeno 3,5 milioni di alberi nella loro destinazione finale. L’obiettivo è garantire la protezione dei processi ecologici essenziali per gli ecosistemi, in linea con il piano “EU Forest Strategy for 2030”, che mira a piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas sosterranno il progetto con attività di promozione e comunicazione, a partire dalla creazione di una piattaforma digitale curata dalla società urban tech SuperUrbanity, contenente informazioni sulle azioni di riqualificazione del verde urbano. Il progetto prevede inoltre un percorso nazionale per coinvolgere le comunità locali, un programma didattico in collaborazione con Fondazione Sylva per sensibilizzare i giovani e un Osservatorio biennale per monitorare il rapporto tra cittadini e verde urbano.

Uno studio condotto da Pulsee Luce e Gas Index con Nielsen IQ ha evidenziato l'importanza delle aree verdi per gli italiani: l'83% degli intervistati ritiene necessaria un'espansione degli spazi verdi, mentre il 90% li considera fondamentali per il benessere psicofisico. Inoltre, l’87% degli italiani crede che le iniziative di riqualificazione possano migliorare la percezione dell'amministrazione pubblica e della città.

Il Sottosegretario di Stato al MASE, On. Claudio Barbaro, ha sottolineato l'importanza strategica del progetto: “Il verde urbano ed extraurbano non è solo un elemento estetico, ma una risorsa cruciale per la salute dei cittadini, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità. Con questa iniziativa, il Ministero conferma il proprio impegno per una politica ecologica e culturale, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini in un percorso condiviso”.

“Le soluzioni nature-based sono fondamentali per la resilienza urbana e per la lotta ai cambiamenti climatici. Il sostegno di Axpo Italia a ‘RiforestAzione’ dimostra il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile, rafforzando la capacità delle comunità di affrontare le sfide ambientali con soluzioni innovative”, ha dichiarato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia.

Infine, Fabrizio Penna, Capo Dipartimento PNRR MASE, ha evidenziato l’ambizione del progetto: “L’obiettivo al 2026 è completare il transplanting di almeno 3,5 milioni di alberi e arbusti, creando una rete di corridoi ecologici che colleghino le aree verdi esistenti, favorendo la mobilità della fauna e la dispersione dei semi. Vogliamo trasformare le città metropolitane in ecosistemi resilienti, capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici e offrire servizi essenziali per la collettività”.

Il progetto “RiforestAzione” rappresenta un passo concreto verso città più sostenibili e vivibili, unendo istituzioni, aziende e cittadini in un impegno comune per il futuro dell'ambiente urbano ed extraurbano italiano.

L'intervista di affaritaliani a Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia

"Parliamo di un progetto di grande rilievo, con un investimento di 210 milioni di euro per la piantumazione di 4,5 milioni di alberi in 13 importanti città italiane. Si tratta di un'iniziativa itinerante, in cui il Ministero è l'attore principale, mentre noi, avendo vinto un bando, ci occuperemo dell'intera gestione della piattaforma digitale a supporto del progetto. Sosterremo attivamente lo sviluppo di questa iniziativa perché ci crediamo profondamente: il nostro obiettivo è coniugare natura e tecnologia", ha chiosato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia, ai microfoni di affaritaliani.

Pinto ha concluso: "Inoltre, presentiamo con orgoglio uno studio realizzato insieme a Nielsen IQ, che evidenzia un dato significativo: i cittadini manifestano sempre più l’esigenza di vivere in ambienti verdi e salutari. Questo progetto è perfettamente in linea con la nostra visione e con il nostro DNA aziendale, perché abbiamo già realizzato iniziative simili in passato. Per noi, la sostenibilità è la chiave del futuro. Operiamo in numerosi settori, tra cui la gestione del fotovoltaico, lo storage energetico, l’idrogeno e le biotecnologie, con la consapevolezza che la sostenibilità rappresenta il futuro dell’umanità".

L'intervista a On. Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al MASE

"Sono stati investiti 211 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente per la riforestazione urbana, attraverso un progetto finanziato dai fondi del PNRR. Oggi è stato presentato il progetto, insieme a una forma di partenariato pubblico-privato, di cui abbiamo delineato i dettagli", ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al MASE, On. Claudio Barbaro.