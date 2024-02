Axpo Italia e Saint-Gobain, sottoscritto un Corporate PPA decennale

Axpo Italia e Saint-Gobain, firmato un Corporate PPA decennale per l’acquisto di energia rinnovabile

L’approvvigionamento di energia green continua ad essere un punto di riferimento nelle politiche nazionali e internazionali di decarbonizzazione. In questa direzione, Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia, e Saint-Gobain, leader dell’edilizia sostenibile, hanno sottoscritto un Corporate PPA per l’acquisto di energia rinnovabile per i prossimi dieci anni. L’energia erogata, a partire da questo mese, sarà pari a 22GWh annui, più dell’11% dell’energia acquistata da Saint-Gobain, e servirà 10 siti su tutto il territorio italiano.



L’energia fornita al Gruppo sarà prelevata da un impianto eolico di recente connessione situato in Puglia. “Saint-Gobain è l’esempio di una grande impresa che sceglie le soluzioni migliori per il proprio sviluppo guardando al futuro dell’energia in chiave sostenibile e contribuendo con concretezza alla transizione”, commenta Simone Rodolfi, Head of Origination di Axpo Italia. “Assumersi un impegno su un orizzonte temporale di dieci anni, per quanto rappresenti un beneficio anche a livello di costo aziendale per l’energia, è al contempo la dimostrazione di una capacità di visione di medio-lungo periodo e una assunzione di responsabilità concreta verso gli obiettivi di transizione energetica. Accordi di questo genere evidenziano capacità pionieristiche non certo scontate e siamo particolarmente orgogliosi di affiancare un partner come Saint-Gobain”.

Alla finalizzazione dell’accordo, per il team di Axpo Italia hanno lavorato l’Head of Structured Origination Mattia Picco e la Originator Nicole Colla affiancati dal team legale dell’azienda nelle persone della Legal Counsel Debora Berra e del Legal, Regulatory &Compliance Director Stefano Brogelli. “Come dichiara la nostra purpose Making the world a better home, la nostra ragion d’essere risiede nell’ambizione di migliorare il mondo in cui viviamo rendendo il mondo delle costruzioni sempre più sostenibile”, ha dichiarato Gaetano Terrasini, CEO del Gruppo Saint-Gobain in Italia. “L’edilizia, infatti, è uno dei settori che più di altri può condizionare il futuro del pianeta. Essere parte attiva in un percorso di transizione ecologica è quindi una responsabilità che sentiamo molto forte ed è importante adottare una prospettiva che tenga in considerazione l’intero ciclo di vita degli edifici, a partire dall’approvvigionamento di energia utile per il processo produttivo. Siamo lieti di avere collaborato con Axpo Italia, Partner che ci ha accompagnato per questo progetto sapendo accogliere le nostre esigenze”.



Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player del settore, quarta in Italia nel mercato libero dell’energia elettrica. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno del mercato nazionale, creando valore su tutta la filiera dell'energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti.

Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali. È una realtà presente in 75 Paesi con 168.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 51.2 Mld di euro nel 2022. In Italia oggi conta 40 siti, circa 2.100 dipendenti e un fatturato di 1 Mld di euro nel 2022. Saint-Gobain si propone come polo tecnologico di riferimento per il mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi ed emissioni inquinanti, puntando a raggiungere la neutralità delle nostre emissioni entro il 2050.