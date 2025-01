Azimut Holding, erogato un finanziamento da 10 milioni di euro al Gruppo Ciro Paone

Azimut Holding, finalizzato finanziamento al Gruppo Ciro Paone in un’operazione garantita al 70% da SACE: focus sul potenziamento delle imprese italiane eccellenti e sostenibili

Azimut Holding, attraverso i propri fondi di credito privato, ha erogato un finanziamento di 10 milioni di euro al Gruppo Ciro Paone, proprietario dei marchi di abbigliamento d’alta gamma Kiton, Kired e Sartorio Napoli, riconosciuto come eccellenza della sartoria italiana nel mondo. L’operazione, garantita al 70% da SACE, rappresenta la prima del fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, un fondo dedicato alla crescita delle imprese italiane eccellenti e sostenibili.

Il finanziamento è stato finalizzato al potenziamento del reparto logistico del Gruppo Ciro Paone per supportare l’incremento dei volumi produttivi, con un focus particolare sull’espansione delle linee femminili. Inoltre, è prevista l’apertura di nuovi negozi diretti e il rinnovamento delle boutique Kiton, con l’obiettivo di offrire spazi moderni e in linea con il lifestyle del marchio.

La sostenibilità rappresenta un elemento centrale dell’operazione. Il Gruppo Ciro Paone ha avviato diverse iniziative in questa direzione, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Arzano, che permetterà di migliorare l’autoconsumo energetico e ridurre l’impatto ambientale. Sul fronte sociale, il Gruppo è impegnato nella formazione di giovani talenti attraverso la scuola di Alta Sartoria Kiton, che punta alla valorizzazione dei mestieri tradizionali e offre concrete opportunità lavorative.

“L’impegno per la sostenibilità, quale aspetto fondamentale della strategia aziendale del Gruppo Kiton, è stato oggetto di condivisione totale con il Fondo Azimut", spiega Maria Giovanna Paone, Presidente del CdA della Ciro Paone. "Kiton adotta criteri ESG integrati nel Codice Etico e nei processi aziendali e punterà con il sostegno di Azimut a migliorare ulteriormente i parametri green per il prossimo futuro”.

L’operazione è stata originata da Azimut Direct, la divisione del Gruppo Azimut specializzata in investment banking e direct lending, ed è stata finanziata dal fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, insieme ad altri fondi di private debt gestiti da Azimut Investments. Questo fondo, sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti, promuove principi ESG investendo almeno l’80% del portafoglio in aziende impegnate in pratiche sostenibili.

Antonio De Matteis, Amministratore Delegato della Ciro Paone, ha commentato: “Questa operazione diversifica il nostro assetto creditizio, ponendoci in relazione ed in costante confronto con un player di assoluta importanza nell’investment banking, inaugurando un rapporto sinergico di finanza strutturale”.

Giorgio Medda, Amministratore Delegato di Azimut Holding, ha commentato: “Questa operazione è uno dei primi interventi del fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, un fondo che rafforza l’impegno di Azimut a sostenere le imprese italiane eccellenti, promuovendo l’adozione di pratiche sostenibili e green. Grazie alla capacità di origination, analisi, strutturazione e investimento del Gruppo, Azimut si afferma sempre più in questo mercato come un asset manager integrato”.

“Credo che l’attenzione al rapporto diretto con gli imprenditori sia la giusta priorità per chi, come noi, vuole investire nell’economia italiana”, ha dichiarato Andrea Crovetto, Amministratore Delegato di Azimut Direct. “Con tutto il team Azimut siamo onorati di accompagnare il Gruppo Ciro Paone nel proprio impegno di crescita sostenibile, avviato in tutto il mondo”.

Questa operazione rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra finanza e impresa, ponendo al centro sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle eccellenze italiane. Il Gruppo Ciro Paone, con la sua tradizione sartoriale e la capacità di innovare, guarda al futuro con rinnovata fiducia, sostenuto da partner come Azimut e SACE.