B20 India, ASPI è tra le aziende del "CII Partnership Summit"

B20 India, ASPI è presente alla ventottesima edizione del “CII Partnership Summit”

In occasione degli eventi G/B20 India, Autostrade per l’Italia ha preso parte alla ventottesima edizione del “CII Partnership Summit”, organizzata dalla Confederation of Indian Industry (CII). L'evento, che ha visto la partecipazione di grandi aziende, si pone l’obiettivo di incrementare la cooperazione diplomatica e commerciale a livello internazionale fra i paesi partner coinvolti, riunendo complessivamente oltre 100 nazioni e 7000 partecipanti appartenenti al panorama istituzionale, industriale e della società civile.

Nicola Allocca, Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l'Italia, ha affermato: "Per un nuovo patto sul multilateralismo il settore privato può dare un contributo rilevante, implementando piani strategici basati su Responsible Business Conduct, Gender Equality e Greener Product and Services, in linea con quanto stiamo già facendo in Autostrade per l’Italia, con i nostri programmi volti a supportare Sicurezza, Sostenibilità e Legalità. L’orizzonte degli accordi multilaterali richiede inderogabilmente un’assunzione di responsabilità trasversale, che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni".

Autostrade per l’Italia ha di recente incrementato la sua partecipazione al B20 India, attraverso la presenza dei suoi Manager alle Task Force ESG, Tech & Innovation, Inclusive Global Value Chains e Financing for Global Economic Recovery, confrontandosi con le aziende più rilevanti nel panorama globale.