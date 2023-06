B2C, GLS Italy: completata l'acquisizione di ProntoPacco

GLS Italy acquisisce ProntoPacco per rafforzare la sua posizione nel mercato delle consegne ai privati

GLS Italy, corriere espresso leader in Italia, acquisisce il 100% del capitale sociale di ProntoPacco, uno tra i maggiori network italiani di punti di ritiro e consegna spedizioni. Come noto, dall’aprile 2022 le due aziende avevano già stretto una partnership per l’ingresso dei negozi aderenti a ProntoPacco all’interno della rete Parcel Shop di GLS. L’acquisizione, che porterà in dote oltre 6000 esercizi commerciali in tutta Italia abilitati al ritiro e alla consegna, consentirà a GLS di accrescere ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato B2C, di rispondere alle richieste dei player dell’e-commerce e di efficientare i processi di spedizione dell’ultimo miglio, offrendo un servizio di alta qualità, flessibile e sostenibile.

L’acquisizione di ProntoPacco è in linea con la strategia GLS di fornire un’esperienza sempre più distintiva ai propri utenti privati grazie all’Out Of Home Delivery (OOH): ProntoPacco infatti genererà innumerevoli vantaggi per i clienti, che potranno avere a disposizione l’ampia e capillare rete di punti di ritiro e consegna Parcel Shop GLS, rendendo ancora più confortevole, flessibile e digitale la gestione delle loro spedizioni e dei loro resi. ProntoPacco rimarrà un network aperto e proseguirà a fornire servizi ad altri corrieri o player nel settore dell’ultimo miglio.

“Questa acquisizione ci permette di consolidare la nostra presenza in un mercato ad alto potenziale come quello del B2C, che riteniamo possa crescere a tassi considerevoli nei prossimi anni visto il continuo sviluppo del mercato dell’’e-commerce, che ha registrato un incremento del +5% sui prodotti nel 2022", commenta Klaus Schädle, Group Area Managing Director di GLS. "Grazie alla capillarità del network ProntoPacco e alle soluzioni digitali offerte per la scelta della consegna presso i punti di ritiro, infatti, avremo l’opportunità di presentarci come partner strutturato per i clienti eCommerce”.