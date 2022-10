Bacardi, al via la terza edizione del progetto "Shake Your Future"

Bacardi offre opportunità di crescita professionale ai giovani: "Shake Your Future" arriva anche a Napoli

Ieri sera, nella cornice di Terrazza Martini a Milano, il Gruppo Bacardi ha presentato la terza edizione di Shake Your Future, il progetto di responsabilità sociale dedicato ai giovani e ideato dal Gruppo, leader nella produzione di spirits a livello internazionale. L'iniziativa torna quest’anno coinvolgendo ancora più studenti e città, a riprova di come per il Gruppo, che è a tutti gli effetti una family-owned company, l’impegno verso i temi sociali rappresenti una priorità. Durante l'evento, numerose sono state le novità annunciate, sia per quanto riguarda il futuro del programma che per questa terza edizione; ma la più importante è stata senz'altro la scelta di espandere Shake Your Future anche nel Sud Italia, e nello specifico a Napoli, arrivando così a coinvolgere quattro città italiane e 50 studenti.

Il programma inizierà fra pochi giorni, lunedì 24 ottobre, grazie alla collaborazione con European Bartender School (con sedi a Roma e a Milano), Sweet & Sour di Torino e iBar Academy Italia di Napoli e in partnership con diverse associazioni no profit e professionisti a livello nazionale. È previsto un percorso formativo di 10 settimane per acquisire le competenze e l'esperienza necessaria per intraprendere una nuova carriera lavorativa. Gli studenti verranno formati nell'arte del bartending e della mixology e avranno la possibilità di svolgere una preziosa esperienza in alcuni partner on trade del Gruppo Bacardi.

L'obiettivo del Gruppo è offrire alle nuove generazioni l’opportunità di intraprendere una carriera nel mondo della mixology: infatti, i partecipanti che completeranno il corso riceveranno un diploma riconosciuto a livello internazionale e potranno accedere a opportunità di lavoro nel settore, trasformando così le proprie vite e costruendo un futuro più luminoso. Bacardi punta altresì all’inserimento di 10.000 nuovi bartender nel mercato del lavoro su scala internazionale entro il 2030, un obiettivo davvero sfidante e molto ambizioso. Shake Your Future è già stato lanciato in Francia e Spagna, ma il progetto ha l'ambizione di espandersi in tutto il mondo e i prossimi obiettivi sono Messico e Nord America; recentemente, inoltre, è stato lanciato in India e Sudafrica.

Stephane Cluzet, Country Manager di Martini & Rossi-Bacardi Group ha dichiarato durante l'evento di inaugurazione: “Siamo incredibilmente orgogliosi della percentuale di diplomati che grazie a Shake Your Future oggi lavorano in bar e ristoranti di città di rilievo come Milano, Roma e Torino. Il nostro impegno è quello di assicurare un percorso di crescita sia al programma che ai suoi studenti. L’aggiunta di Napoli come tappa ulteriore di un’esperienza formativa unica ne è la prova. Vogliamo accogliere sempre più iscritti e offrire sempre più persone l’opportunità di cambiare la propria vita. Non vedo l'ora di vedere i successi dei nostri studenti del 2022, mentre si preparano a intraprendere questo viaggio entusiasmante nel mondo del bartending".

“È la prima volta che partecipo a Shake Your Future e sono molto emozionato. Napoli è una realtà che sta vivendo un momento di grande espansione, specialmente nel settore della ristorazione, e ci sono tanti ragazzi che si stanno avvicinando a un mondo che, purtroppo, negli ultimi anni si è un po’ fermato. Sono felice che una realtà forte come il Gruppo Bacardi si mobiliti per loro perché è importante ricevere una formazione completa per svolgere bene questo lavoro, a beneficio dei titolari dei locali e per trasmettere il valore della mixology ai propri clienti. Sono convinto che questa iniziativa possa dare uno shake importante al settore del bartending e in generale dell’hospitality” commenta Davide Arcucci, Bar Bisi, Napoli.

Un'altra novità del programma Bacardi di quest'anno è l'entusiasmante collaborazione con Alexander Frezza, esperto bartender e co-founder de L’Antiquario di Napoli, classificato al 46esimo posto della 14esima edizione del World Best Bars. Con il ruolo di Tutor di Shake Your Future, accompagnerà i ragazzi nella formazione con masterclass e lezioni dedicate.

“Per me è un onore entrare a far parte di questo progetto. Negli anni ho capito quanto sia importante per me impegnarmi per la riqualificazione della professione bartender e degli operatori dell'ospitalità in genere. Una professione che può dare molto alla comunità e a chi decide di intraprenderla. Un lavoro che forma, fa crescere e rende persone migliori. Il valore sociale di noi professionisti dell’hospitality è enorme e andrebbe sfruttato di più, non aspettiamo altro, perché per noi poter finalmente restituire qualcosa alle nostre città che tanto ci hanno dato non è solo un obiettivo ma un’esigenza” ha raccontato Alexander Frezza.

L'intervista di affaritaliani.it a Stephane Cluzet, Country Manager di Martini & Rossi-Bacardi Group

A margine dell'evento, Stephane Cluzet, Country Manager di Martini & Rossi-Bacardi Group, ha sottolineato ai microfoni di affaritaliani.it: "Ovviamente abbiamo un'ambizione a lungo termine per questo progetto, perché è fondamentale per un'azienda familiare come Bacardi portarlo avanti da qui a 10 anni. Per questa edizione siamo arrivati a comprendere 4 città italiane e 50 studenti, quindi dall'inizio del progetto siamo arrivati a quota 100 studenti".

Napoli rappresenta la quarta tappa del programma Shake Your Future, una città che ha ottime prospettive di crescita nell'ambito della ristorazione e, come sottolinea Stephane Cluzet, è anche un centro molto importante per quanto riguarda nello specifico il bartending. Quindi già questo scenario di partenenza convinceva il Gruppo Bacardi a portare il progetto nel capoluogo campano: a dare poi la spinta decisiva è stata il dialogo con l'esperto bartender e co-founder de L’Antiquario di Napoli, Alexander Frezza.

Il Country Manager di Martini & Rossi-Bacardi Group ha aggiunto: "Gli obiettivi cui punta Bacardi con Shake Your Future sono due: formare i giovani talenti e dare loro un'opportunità, ma anche aiutare il mondo del bartending a trovare le persone giuste per fare questo mestiere meraviglioso. Questo perché oggi è sempre più difficile trovare personale altamente qualificato e con una forte attitudine". Promuovendo questa iniziativa, Bacardi cerca così di supportare ulteriormente i propri partner aiutandoli a trovare nuovi barman di talento.