Banca Etica ricevuta in udienza da Papa Francesco in occasione del 25° anniversario

Banca Etica incontra Papa Francesco: focus sul ruolo della finanza inclusiva per un’economia sostenibile e di pace

Una delegazione di 100 persone del Gruppo Banca Etica, composta da esponenti dei consigli di amministrazione, lavoratori e soci, è stata accolta in udienza da Papa Francesco in occasione del 25° anniversario dalla fondazione dell’unica banca italiana interamente dedicata alla finanza etica. Durante l’incontro, il Pontefice ha sottolineato i principi fondamentali di una finanza sana, ribadendo che questa non deve degenerare in usura, speculazione o investimenti che danneggiano l’ambiente e fomentano conflitti. “Quando la finanza calpesta le persone, fomenta le disuguaglianze e si allontana dalla vita dei territori, tradisce il suo scopo. Diventa un’economia incivile”, ha dichiarato Papa Francesco, evidenziando il ruolo cruciale delle banche nella promozione di un’economia più giusta.

Il Santo Padre ha inoltre ricordato l’importanza della responsabilità sociale delle banche, sottolineando che sistemi finanziari trasparenti e inclusivi sono indispensabili per favorire lo sviluppo umano integrale. “Gli istituti bancari hanno responsabilità grandi per incoraggiare logiche inclusive e sostenere un’economia di pace”, ha aggiunto, facendo riferimento alla necessità di rimettere i debiti come condizione per generare speranza e futuro, soprattutto per i più poveri.

Anna Fasano, presidente di Banca Etica, ha espresso la propria gratitudine al Pontefice: “Siamo grati a Papa Francesco per l'incoraggiamento che, con le sue parole di oggi, ma non solo, ha voluto porgere a chi mette in pratica una finanza inclusiva, capace di offrire speranza, al servizio delle persone, soprattutto le più fragili. Una finanza che non mette il profitto prima di tutto, ma che interpreta il suo ruolo al servizio di uno sviluppo economico e sociale inclusivo e sano”.

La delegazione di Banca Etica ha voluto consegnare a Papa Francesco un’immagine simbolica, rappresentativa dell’impegno verso le persone migranti e le tante associazioni che collaborano con il gruppo per promuovere una finanza che sostiene gli ultimi. “Siamo felici di aver avuto l'opportunità di portare il messaggio della finanza etica a Papa Francesco”, ha concluso Fasano, sottolineando l’emozione e l’importanza di questo incontro.