Banca Generali: a settembre raccolta netta totale a 373 milioni di euro

Banca Generali, realizzata a settembre una raccolta netta pari a 373 milioni: il totale da inizio anno supera i 4,3 miliardi

Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di 373 milioni di euro (+42% rispetto a settembre 2022) che porta il totale da inizio anno sopra i 4,3 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno seppure in un contesto di elevata volatilità sui mercati finanziari globali. In termini di composizione della raccolta netta si è registrato il maggiore aumento della liquidità da inizio anno, con 260 milioni di euro a settembre, a cui si sono sommati i flussi in conti amministrati (AUC) per 265 milioni di euro per un totale di raccolta in risparmio amministrato pari 525 milioni di euro nel mese (€4,8 miliardi da inizio anno).

Sul fronte dei prodotti gestiti si è distinto il risultato dei contenitori finanziari (€61 milioni nel mese, €525 milioni da inizio anno) grazie sia alla opportunità di personalizzazione, sia alle nuove linee tese a sfruttare le opportunità di investimento nei mercati obbligazionari. La raccolta assicurativa riflette la dinamica riflessiva in vista del lancio di nuove soluzioni e strategie previste a partire dal mese di ottobre. Si segnala infine che i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato sono aumentati di 98 milioni di euro nel mese per un totale di 2,2 miliardi di euro da inizio anno (+40% a/a).

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un mese in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in termini di flussi netti, confermando il trend di crescita della raccolta nel 2023. Settembre è da sempre un mese di passaggio in cui i banker aspettano la tradizionale convention annuale in cui emergono le novità strategiche e d’offerta per l’ultimo scorcio dell’anno. In particolare, ci aspettiamo che la nuova piattaforma assicurativa e l’aggiornamento dell’offerta BGFML sosterranno la qualità dei risultati dell’ultimo trimestre. Peraltro, anche a settembre, continua l’interesse per i servizi di investimento a valore aggiunto, consulenza evoluta e gestioni patrimoniali, da parte della clientela più sofisticata con nuovi flussi totali per €1,7 miliardi, più che raddoppiati (+111%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.