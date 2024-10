Banca Generali: raccolta netta di €310 mln a settembre, superati i €4 mld da inizio anno

Banca Generali: a settembre raccolta netta di €310 milioni, superati i €4,7 miliardi da inizio anno con una forte spinta dalle soluzioni gestite

Banca Generali ha registrato una raccolta netta di €310 milioni nel mese di settembre, portando il totale cumulato dall’inizio dell’anno a oltre €4,7 miliardi, con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare, la raccolta netta in Asset under Investment ha raggiunto i €244 milioni a settembre, per un totale di €2 miliardi da inizio anno. Questo risultato riflette una forte accelerazione della domanda di prodotti e servizi di investimento, con le soluzioni gestite che hanno registrato €216 milioni nel mese e €1,5 miliardi nei primi nove mesi del 2024, segnando un aumento del 73% su base annua.

Le diverse linee di prodotto hanno tutte beneficiato di questa dinamica positiva, confermando l'importanza della diversificazione e della costruzione di piani di investimento personalizzati. Le soluzioni "contenitore" hanno attratto significativi flussi sia nelle linee finanziarie (€104 milioni nel mese, €1 miliardo da inizio anno, +100% a/a), sia in quelle assicurative (€66 milioni nel mese, €195 milioni da inizio anno, +596% a/a). I fondi di casa hanno anch’essi mostrato una forte domanda, raccogliendo €92 milioni nel mese e €640 milioni da inizio anno (+56% a/a), spinti dalla recente revisione dell’offerta. Complessivamente, i prodotti di casa hanno raggiunto €1,7 miliardi dall’inizio del 2024, con una crescita dell’81% su base annua.

La raccolta assicurativa si è attestata a €95 milioni nel mese e a €222 milioni dall'inizio dell'anno, continuando il suo percorso di ripresa grazie alla gestione proattiva della banca. Parallelamente, il comparto della liquidità ha segnato un risultato di €154 milioni a settembre, portando il totale a €554 milioni da inizio anno, sostenuto dall'acquisizione di nuova clientela e dall’attività legata alle scadenze di titoli.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha dichiarato: “Un mese solido nei flussi che si distingue per la qualità del mix e per la domanda di servizi di investimento. Nonostante settembre sia per noi un mese tradizionalmente sfidante per le dinamiche stagionali dopo la stagione estiva e gli importanti appuntamenti di confronto con i nostri consulenti, i segnali che ci arrivano dal territorio sono molto positivi: forte attenzione sia da numerosi clienti-imprenditori per il nostro modello unico di advisory per la sfera corporate, sia da molti colleghi-consulenti attratti dalle progettualità della Banca per allargare gli orizzonti della consulenza e dai percorsi di sviluppo del talento tramite i nostri team di lavoro. Siamo pertanto fiduciosi di proseguire nel miglioramento del mix dei flussi in entrata e di accelerare nella raccolta nell’ultimo trimestre dell’anno”.