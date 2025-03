Banca Ifis è sponsor del Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025

Banca Ifis rafforza il proprio impegno per l’arte sponsorizzando il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025

Banca Ifis rafforza il suo impegno nel promuovere la cultura e l’arte italiana, consolidando la sua missione di creare un ponte pubblico-privato per ampliare la fruizione di queste espressioni. Dal 10 maggio al 23 novembre 2025, la Banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio sarà sponsor del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia, un evento che rientra sotto la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e che vedrà come curatrice Guendalina Salimei con il progetto "TERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’intelligenza del mare". Con questa partecipazione, Banca Ifis raggiunge il traguardo del terzo anno consecutivo di sostegno al Padiglione Italia (2023, 2024, 2025), confermando il proprio impegno dopo le precedenti sponsorizzazioni anche del Padiglione Venezia nel biennio 2021-2022.

Inoltre, nell’ambito di questa sponsorizzazione, Banca Ifis aprirà al pubblico il Parco Internazionale di Scultura di Mestre (VE), che ospiterà l'evento di apertura del Programma Pubblico del Padiglione Italia alla Biennale Architettura. Il 1° giugno 2025, il Parco accoglierà la performance dell’artista Thomas De Falco, seguita dalla presentazione della scultura “Draco Piscis” di Agnes Questionmark, nel contesto di un evento dal titolo "Il mare dell’intelligenza. Dialoghi".

La valorizzazione dell'arte e della cultura italiana, insieme al suo impatto sociale, è un obiettivo centrale per il Social Impact Lab (Kaleidos), che raccoglie le iniziative sociali di Banca Ifis. In quest’ottica, ad aprile 2024 è stato lanciato Ifis art, un brand che coordina tutte le attività della Banca volte a promuovere la cultura, l’arte e la creatività contemporanea. Una delle iniziative più rilevanti di questo progetto è la creazione del Parco Internazionale di Scultura, che è stato inaugurato nel 2023 per celebrare il 40° anniversario della Banca e aperto al pubblico dal 2024. Situato all'interno dei 22 ettari di giardino di Villa Fürstenberg a Mestre, il parco ospita 24 opere di 14 artisti contemporanei, italiani e internazionali, tra cui Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, e molti altri. Nel corso del 2025, il Parco si arricchirà di due nuove sculture, che saranno svelate in occasione dell’inaugurazione del Programma Pubblico del Padiglione Italia. Il Parco è già un esempio internazionale di corporate collection e responsabilità culturale e sociale, offrendo al pubblico la possibilità di visitarlo gratuitamente tramite l’app Ifis art.

Tra le principali attività di Ifis art, spicca anche il recupero e il restauro dell’opera “The Migrant Child” di Banksy, realizzata a Venezia, uno dei soli due lavori ufficialmente riconosciuti dall’artista in Italia. L’opera, esposta in un contesto difficile come quello veneziano, era a rischio di deterioramento a causa delle condizioni climatiche e dell’umidità. Banca Ifis si è impegnata non solo nel restauro, ma anche nell’acquisto di Palazzo San Pantalon, sede dell’opera, con l’intento di trasformarlo in uno spazio espositivo dedicato a giovani artisti, in collaborazione con istituzioni culturali nazionali e internazionali. Un altro progetto significativo è l’acquisizione e il restauro di dodici busti in gesso di Antonio Canova, recentemente ritrovati presso Villa Canal alla Gherla, a Treviso. Infine, Banca Ifis ha consolidato la sua partnership con la Pinacoteca di Brera e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma attraverso una grande mostra dedicata a Mario Ceroli, per la quale ha acquisito la collezione dell’artista presente nella sua residenza romana, che sarà aperta al pubblico nel 2025 come Casa Museo.