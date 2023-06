Banca Ifis presenta la 3ª edizione del report “Ecosistema della Bicicletta"

Banca Ifis: nel 2022 i ricavi dei produttori italiani di biciclette e componentistica salgono del 10%

Nel 2022, i ricavi dei produttori italiani di biciclette e di componentistica sono cresciuti del +10% raggiungendo per la prima volta la storica soglia dei 2,0 miliardi di euro. È questo il dato principale che emerge dalla terza edizione di “Ecosistema della Bicicletta”, l’annuale rapporto sviluppato da Banca Ifis che fotografa l’andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione sostenibile. L’Italia si conferma dunque leader tra i produttori europei di biciclette con un outlook positivo anche per il 2023 quando i ricavi del settore sono attesi ad una ulteriore crescita di 6 punti percentuali. A spingere il settore ci sono infatti tre fattori principali:

- la ricerca di una mobilità sempre più sostenibile da parte dei cittadini;

- l’aumento del consenso per il cicloturismo, grazie anche ai tanti progetti introdotti a livello territoriale;

- e la forte accelerazione della produzione di ebike. Tutti fattori che sono stati approfonditi nello studio di Banca Ifis, presentato a Cesena in occasione dell’“Oscar Italiano del Cicloturismo 2023”, del quale la Banca è partner ufficiale per il secondo anno consecutivo.

“La bicicletta rappresenta la sintesi perfetta di innovazione, tecnologia, benessere delle persone e prosperità delle imprese e dei territori. In una parola, la bicicletta è sostenibilità, economica e sociale. È questo il motivo per cui abbiamo voluto proporre la terza edizione di 'Ecosistema della Bicicletta', l’osservatorio del nostro Ufficio Studi che, ogni anno, offre una prospettiva originale su un settore che si conferma vivace traino della nostra economia e veicolo di promozione dei nostri territori. Come Banca da quarant’anni a servizio delle Pmi italiane, siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di un settore, quale quello della produzione di biciclette, che genera sempre più impatti positivi sull'ambiente, le persone e le comunità” dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.