Banca Sella e BEI: € 200 mln per facilitare il credito alle imprese

Banca Sella e BEI: siglato accordo di finanziamento da 200 milioni di euro per supportare gli investimenti delle piccole e medie imprese

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Banca Sella hanno annunciato la firma di un accordo di finanziamento da 100 milioni di euro per supportare gli investimenti, il fabbisogno di capitale circolante e la liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) e delle Mid-cap italiane. L'accordo pone un forte accento sull'innovazione di prodotti e processi, nonché su progetti realizzati nelle regioni di coesione. Per rafforzare ulteriormente questo impegno, Banca Sella metterà a disposizione delle imprese ulteriori 100 milioni di euro, portando così a 200 milioni di euro le risorse complessive destinate a PMI e Mid-cap.

Almeno il 30% delle risorse fornite dalla BEI sarà destinato a imprese orientate all'innovazione o in rapida crescita, che necessitano di promuovere progetti di ricerca e sviluppo, acquistare prodotti per modernizzare il proprio business o implementare processi innovativi. Inoltre, il 20% delle risorse sarà destinato a progetti o imprese operanti nelle Regioni di coesione (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria), in linea con la politica di sviluppo regionale promossa dall'Unione Europea. Le imprese potranno richiedere finanziamenti con tassi di interesse agevolati, con un importo massimo di 12,5 milioni di euro e una durata minima di 25 mesi.

"Con questo accordo BEI rafforza il sostegno al tessuto imprenditoriale italiano e supporta due priorità chiave come l'innovazione e lo sviluppo economico delle regioni di coesione", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

Giorgio De Donno, Condirettore Generale e Vice CEO di Banca Sella, ha commentato: "L’accordo con la BEI è di particolare importanza perché rafforza il supporto finanziario alle piccole e medie imprese e a quelle a media capitalizzazione, a cui siamo tradizionalmente vicini. Queste imprese sono oggi fortemente impegnate a migliorare e adeguare i loro processi alle nuove tecnologie. La capacità di saper innovare è una delle leve fondamentali per la crescita e lo sviluppo economico, soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una sempre maggiore globalizzazione dei mercati e da una forte spinta all’innovazione ad alto contenuto tecnologico. È quindi nostro compito supportarle in questo percorso, attraverso i migliori prodotti di finanziamento disponibili".