Beer&Food Attraction: l’Eating Out in Fiera a Rimini

Food and Beverage in Fiera

Birre artigianali e mainstream, soft drinks e spirits. Cucina pop, di strada e gourmet. Le tendenze dei consumi e dell’offerta del mercato. Lo “spettacolo” del bere e pranzare fuori casa si apre domani con Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show . La 8ª edizione del salone b2b di Italian Exhibition Group torna nel suo calendario di febbraio in Fiera a Rimini, sino a mercoledì 22, con una edizione potenziata e ricca di novità, sia per le filiere beverage, sia per quelle del food. In contemporanea, la 5ª edizione di BBTech expo, salone delle tecnologie e materie prime per birre e bevande.





LA CERIMONIA DI APERTURA



La 8ª edizione di Beer&Food Attraction si aprirà domenica 19, alle 11.30, nella Horeca Arena (Pad. C3) con una tavola rotonda cui partecipano Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Mattia Morolli, assessore alla Cura e Sviluppo dell’identità dei luoghi del Comune di Rimini, Antonio Portaccio, presidente Italgrob, Alfredo Pratolongo, presidente Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente FIC – Federazione Italiana Cuochi e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Modera la discussione, il giornalista Cesare Trevisani.





I NUMERI DELL’EDIZIONE 2023



Beer&Food Attraction, secondo appuntamento del network food & beverage di IEG, dopo Sigep e seguito a novembre da Cosmofood a Vicenza, è la più completa offerta nazionale e internazionale per il settore del fuori casa. Oltre 600 i brand presenti, con 60 mila metri quadri di area espositiva pronta ad accogliere gli operatori professionali dell’intera filiera horeca italiana ed estera, in particolare i distributori e i pubblici esercizi. La collaborazione con ICE Agenzia e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il network dei regional advisor di IEG, porta a Rimini 114 buyer da 36 Paesi. Le delegazioni più numerose provengono da Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele, Svezia. Complessivamente, tra tavole rotonde, masterclass, demo e premiazioni, nei quattro giorni di manifestazione saranno 70 le ore di eventi, mentre fornelli e forni saranno accesi per 135 ore di concorsi e competizioni nazionali e internazionali tra chef.





GLI EVENTI: COMPETIZIONI, VISIONE E MERCATO



In contemporanea con Beer&Food Attraction e BB Tech Expo, la 12ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob che vedrà, tra le altre iniziative, la presentazione del secondo rapporto che la Federazione italiana dei distributori horeca ha commissionato al Censis sulle sfide del settore. Ritorna poi a Rimini il prestigioso Premio “Birra dell'Anno” organizzato da Unionbirrai , che elegge le migliori birre artigianali e il miglior birrificio artigianale, selezionati da una giuria d’eccezione formata da 80 esperti degustatori, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia. Il Premio si inserisce nel contesto più ampio della 1ª edizione dell’Italian Craft Beer Conference di Unionbirrai, evento chiave per tutto il settore “craft”. IEG ha voluto inoltre cogliere il fenomeno in espansione del mercato degli spirits miscelati con l’Arena Mixology Circus , area con ingresso a pagamento realizzata con la consulenza di Samuele Ambrosi, dove i professionisti del settore potranno degustare i signature cocktail, con gli ingredienti di aziende sponsor, creati dai bartender di otto tra i migliori cocktail bar italiani di rango internazionale. Qui si tengono masterclass su materie prime, storia dei distillati, tecniche di marketing.



La collaborazione tra IEG e FIC – Federazione Italiana Cuochi assicura a Rimini la 7ª edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs. Due le novità che FIC porta a Beer&Food Attraction: la selezione italiana valevole per il concorso Bocuse d'Or 2025, la più importante competizione culinaria nel panorama mondiale, e lo European Grand Prix 2023, valevole per il Worldchefs Global Chefs Challenge che si svolgerà a Singapore nel 2024. Infine, per la prima volta a Rimini il Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere: 16 categorie in gara per un totale di 500 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo, organizzato da Ristorazione Italiana Magazine in collaborazione con IEG. Inoltre, gli eventi formativi della prestigiosa scuola bresciana di cucina CAST Alimenti, per coniugare l’eccellenza della tradizione del food Made in Italy con le migliori proposte del beverage. Per incrociare opportunità di impresa con le richieste del mercato del lavoro, IEG allestisce una “Food Court” con tre format di ristorazione franchise: I Love Pokè, Panzo Milano, Kebhouze e, assieme a Confimprese e Randstad Italia, un punto di incontro tra domanda e offerta per i professionisti del settore.



GLI STAKEHOLDER

Beer&Food Attraction è community catalyst per le principali associazioni di settore tra cui Italgrob – Federazione Italiana Distributori Horeca, Unionbirrai, Assobirra, Consorzio Birra Italiana, Brewers Association, Mineracqua, Assobibe, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Cast Alimenti, Confimprese; gli istituti di ricerca Censis, Tradelab, IRI e Formind, l’Università degli Studi di Udine, CERB - Centro di Ricerca per l'Eccellenza della Birra dell’Università di Perugia e l’Osservatorio Birre Artigianali – DAGRI dell’Università di Firenze.



RIMINI BEER WEEK 2023

Ritorna anche nell'edizione 2023 la Rimini Beer Week: l'evento diffuso con occasioni di degustazione e networking che superano il perimetro del quartiere fieristico ed entrano nei locali del centro storico di Rimini.



LO SCENARIO 2022: GLI ITALIANI SONO TORNATI A CONSUMARE FUORI CASA

Il 68% degli italiani consuma regolarmente birra. Di questi, l’11% tutti i giorni e il 43% almeno 2 o 3 volte a settimana. La stima del consumo nazionale di birra per il 2022 dovrebbe superare i 35 litri pro capite per un totale di 2 miliardi di litri (+20%), con un fatturato di 9,5 miliardi di euro. Tendenzialmente superiori al 2019. Il comparto della birra artigianale vede attivi, al 2022, 1.085 microbirrifici (erano 756 nel 2020) che producono 448 mila ettolitri: il 3,1% della produzione totale in Italia. Stabile l’occupazione, con 5.200 addetti diretti , 16.500 indiretti e un indotto stimato in almeno 118 mila addetti. Il 2022 è stato l’anno della ripresa per la ristorazione in Italia. Al netto del saldo negativo dei primi due mesi ancora caratterizzati da chiusure per Covid, bar e ristoranti sono cresciuti del 4% soprattutto al centro-sud e attualmente in tutto il Paese ammontano a oltre 328 mila. Il fatturato nei primi sei mesi è aumentato del 67,9% rispetto al 2021 e del 9,8% rispetto al 2019, anno in cui il fatturato totale si attestò sui 60 miliardi di euro. (Fonti: Assobirra, Unionbirrai, Coldiretti, IRI, Mineracqua, Federvini-Nomisma, FIPE, Cga, Nielsen).

ABOUT BEER&FOOD ATTRACTION 2023

Data: 19 – 22 febbraio 2023; Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; edizione: 8ª; periodicità: annuale; info: https://www.beerandfoodattraction.it/