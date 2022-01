Beko, 20esimo posto in The Real Leaders 200 Top Impact

Beko, marchio di elettrodomestici leader in Europa, si è classificato al 20° posto nella classifica The Real Leaders® Top 200 Impact Companies del 2022.

Il Premio

Il premio Real Leaders 200 Top Impact Companies riconosce le organizzazioni che stanno avendo un impatto sociale o ambientale positivo. La chiave è cercare quelle aziende che possono rendere il mondo un posto migliore. L'elenco del 2022 presenta un mix di rispettati marchi di impatto di tutte le dimensioni e di una varietà di settori.

Attraverso l’approccio "una vita sana è possibile solo su un pianeta sano", Beko si concentra sul consentire alle generazioni future di vivere una vita più sana, sapendo che è possibile solo su un pianeta sano e con un'esistenza più sostenibile. La posizione ottenuta da Beko nell'elenco dei Real Leaders, mostra che gli sforzi di sostenibilità dell'azienda sono ben allineati con la missione dei Real Leaders poiché l'azienda continua a incoraggiare gli altri con le sue pratiche commerciali sostenibili.

Gli sforzi di sostenibilità del Gruppo

Il continuo lavoro di Beko per innovare per il bene dei suoi clienti e dell'ambiente ha già fatto molta strada. Negli ultimi due decenni l'azienda si è concentrata sull'innovazione per rendere la vita dei propri clienti più sana e conveniente, oltre a offrire una linea di elettrodomestici ecologici che riflettono la missione di sostenibilità del marchio. La linea di prodotti utilizza materiali riciclati, biocompositi e tecnologie per il risparmio di detersivi per una vita sostenibile. La gamma tecnologicamente avanzata di prodotti sostenibili di Beko, tra cui lavatrice/lavasciuga, forno, asciugatrice, frigorifero, macchina per caffè espresso e lavastoviglie, è stata sviluppata per fare la differenza nella vita quotidiana dei consumatori. Ad esempio, per EcoTub Washing Machine & Washer Dryer, su alcuni modelli sono state utilizzate fino a 60 bottiglie in PET riciclate da 0,5 litri nelle vasche di lavatrici e lavasciuga. Per il forno EcoFiber, il 5% di scarti di rete riciclati e il 65% di scarti di fili industriali sono stati utilizzati nelle parti in plastica come la plastica delle decorazioni delle porte e la copertura del display. La lavastoviglie AutoDose eroga la giusta quantità di detersivo per stoviglie perfettamente pulite ogni volta e ad ogni lavaggio, così da utilizzare fino al 28%* in meno di detersivo per una vita sana su un pianeta sano.

Hakan Bulgurlu, CEO di Arçelik, la società madre di Beko, ha dichiarato: “È un privilegio essere riconosciuto come una delle 200 migliori aziende a impatto di The Real Leaders del 2022, grazie agli sforzi incessanti di Beko per costruire un futuro più sostenibile. Come azienda, continuiamo a innovare e comprendiamo che abbiamo la responsabilità collettiva di aprire la strada al lavoro per prevenire la devastazione ambientale. Sapendo che gli sforzi di sostenibilità e innovazione devono andare di pari passo per ottenere un impatto significativo, incoraggiamo i nostri colleghi e clienti del settore a unirsi alla lotta con noi, per garantire un futuro più sostenibile, per tutti".