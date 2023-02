Benessere lavorativo, i vantaggi di lavorare per un Top Employer

Benessere lavorativo per i giovani professionisti: i benefici di lavorare in aziende Top Employers

Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse nei confronti del benessere lavorativo tra i giovani professionisti. Non è più accettabile una situazione in cui il work-life balance non venga considerato adeguatamente e la Gen Z rappresenta la spinta motrice di questa rivoluzione culturale. In questo scenario, la certificazione Top Employer Institute assume particolare rilevanza e attrattività, poiché permette di riconoscere immediatamente le aziende che pongono la persona e l'ambiente di lavoro al centro delle proprie strategie.

Per i giovani professionisti, l'essere assunti da un Top Employer costituisce un'ottima occasione. Per questa ragione è importante comprendere a fondo i benefici che ne derivano e le caratteristiche delle aziende che ne sono insignite.

Cos’è la Certificazione del Top Employer Institute

Il Top Employer Institute rappresenta un ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR, focalizzato sull'identificazione delle migliori pratiche aziendali nel settore delle risorse umane. La sua fondazione risale al 1991 e, nel corso degli anni, ha guadagnato autorevolezza globale, certificando più di 2000 aziende in 121 Paesi.

La metodologia di valutazione si basa su criteri oggettivi e rigorosi, che abbracciano vari aspetti, quali condizioni di lavoro, etica aziendale, crescita professionale, impegno sociale e progresso. Le società certificate sono autorizzate all'uso del logo Top Employer, simbolo di eccellenza e qualità, in modo da poter migliorare la propria reputazione e attirare i migliori talenti presenti sul mercato.

Perché lavorare per un Top Employer

Le sei aree Steer, Shape, Attract, Develop, Engage e Unite rappresentano il cuore della politica HR di un'organizzazione. La Certificazione del Top Employer Institute vi presta particolare attenzione, volendo esaminare come un’impresa si impegna a guidare, plasmare, attrarre, sviluppare, coinvolgere e unire. L'adozione di politiche formalizzate in questi ambiti è considerata cruciale per il successo e la felicità dei dipendenti e rappresenta uno dei principali indicatori di buona salute aziendale.

In questo senso, la certificazione assume un ruolo di rilievo nell'analisi di un ambiente lavorativo stimolante, gratificante e rispettoso dei valori di etica, sostenibilità e diversità. Un giovane professionista assunto da un Top Employer è consapevole di poter beneficiare di interventi HR volti al raggiungimento di elevati standard in tutte le suddette aree.

Naturalmente, lavorare per una realtà certificata Top Employer rappresenta un'opportunità altamente ambita, talvolta considerata inaccessibile. In verità, ci sono molte organizzazioni di primo piano alla ricerca di giovani talenti, per offrire loro la possibilità di crescere professionalmente. NTT DATA è una di queste: nella pagina https://it.nttdata.com/career vi sono numerose posizioni aperte, rivolte sia a giovani neolaureati che a professionisti esperti alla ricerca di nuove sfide. Recentemente nominata Top Employer 2023, l'azienda si presenta come una Smile working company che promuove un ambiente di lavoro inclusivo e incentiva costantemente il benessere e la cura dell'individuo.

Le 6 aree valutate dal Top Employer Institute: benefici per i dipendenti

Le aziende certificate come Top Employer sono riconosciute per aver soddisfatto i requisiti della HR Best Practices Survey, riguardante le 6 aree obiettivo di cui sopra. La presenza di standard elevati in questi ambiti si traduce in una serie di benefici per i dipendenti.

Le aree Steer e Shape costituiscono il cuore della strategia aziendale, poiché indicano la direzione che la società intende seguire per raggiungere i propri obiettivi. La valutazione positiva di questi specifici campi rappresenta un importante riconoscimento e un vantaggio per i giovani professionisti. Garantisce infatti una maggiore chiarezza riguardo ai ruoli e alle responsabilità all'interno dell'organizzazione, frutto di una comunicazione e di una definizione dei processi efficaci.

Le aree Attract, Develop ed Engage si concentrano sull'esperienza del dipendente all'interno dell'organizzazione. In particolare, l'Attract si riferisce a employer branding e talent acquisition, ovvero i processi messi in atto per attrarre e selezionare i candidati migliori per le proprie posizioni. La Certificazione del Top Employer Institute garantisce un alto livello di attenzione dedicato a queste attività, nonché un processo di on-boarding ben strutturato, che facilita l'ingresso nella nuova realtà lavorativa.

L'area Develop riguarda lo sviluppo professionale dei dipendenti, che dovrebbe essere una priorità per qualsiasi impresa che miri a mantenere e sviluppare il talento interno. Essere Top Employer significa offrire ai propri dipendenti un'ampia gamma di opportunità di formazione e sviluppo. I giovani professionisti possono quindi beneficiare di un'esperienza che li aiuta a raggiungere gli obiettivi di carriera prefissati e a mantenere le proprie competenze aggiornate nel tempo.

L'Engage si sviluppa in azioni di Well-being, Engagement, Rewards&Recognition e Off-boarding. La certificazione valuta l'impegno che le organizzazioni riconosciute dedicano a queste aree, compresa l'implementazione di programmi di welfare aziendale e la promozione di un sano equilibrio tra vita privata e lavorativa.

Infine, l’area Unite si concentra sui temi in grado di avvicinare i dipendenti e di creare un senso di appartenenza all'azienda. Questi includono Values, Ethics&Integrity, Sustainability e Diversity&Inclusion.