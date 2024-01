Bitpanda lanciato il nuovo servizio "Bitpanda Wealth"

Bitpanda annuncia l'arrivo di "Bitpanda Wealth": il nuovo servizio per Family Officer, External Asset Manager e Tesorerie aziendali

L'unicorno fintech austriaco Bitpanda ha lanciato Bitpanda Wealth, un nuovo servizio pensato per le esigenze di HNWI, Family Officer, External Asset Managers e Tesorerie aziendali. A partire da oggi, Bitpanda Wealth offrirà a questi utenti l'opportunità di diversificare i loro portafogli attraverso uno dei broker più regolamentati d'Europa. Il prodotto è stato lanciato in risposta alla crescente domanda, nell'ambito dell'impegno di Bitpanda a soddisfare le esigenze di tutti gli investitori dell'Unione Europea.

Realizzato utilizzando la stessa infrastruttura di cui si avvalgono alcune delle principali banche europee, il nuovo servizio offrirà una suite completa di servizi per facilitare le esigenze di investimento, gestione e rendicontazione di tutti gli asset legati alle criptovalute. Semplificando il processo di investimento, archiviazione e gestione degli asset in criptovalute, Bitpanda ha progettato un'esperienza di investimento su misura per gli investitori facoltosi. Il nuovo servizio includerà anche prodotti a leva, indici cripto, azioni, ETF, materie prime e metalli. Aggregando la liquidità sul mercato, Bitpanda sarà in grado di fornire una struttura di esecuzione su misura, garantendo un'esperienza di investimento senza soluzione di continuità.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, vice CEO e COO di Bitpanda, ha commentato il lancio del servizio "La criptovaluta come asset class non è mai stata così richiesta da un'ampia gamma di investitori. Bitpanda Wealth è una nuova ed entusiasmante offerta che possiamo portare sul mercato per la prima volta grazie al nostro lungo impegno per la fiducia, la sicurezza e la regolamentazione. È costruita utilizzando la stessa infrastruttura che abbiamo perfezionato nell'ultimo decennio, un'infrastruttura che gode già della fiducia di banche e istituzioni finanziarie in tutta Europa. Combina la nostra esperienza tecnologica con un approccio personalizzato alla gestione degli investimenti in asset digitali e, naturalmente, risponderà alle elevate aspettative di ogni utente".

Nicolas Huber guiderà il servizio Bitpanda Wealth e si è recentemente unito a Bitpanda dopo quasi dieci anni di esperienza al servizio di clienti HNWI, Family Office e EAM nel mondo finanziario tradizionale e nel settore delle criptovalute. Nicolas sarà affiancato da un team di Relationship Manager provenienti da tutta Europa. Commentando la sua nomina, Nicolas Huber, vicepresidente di Bitpanda Wealth, ha dichiarato: "Per quasi un decennio Bitpanda ha stabilito un track record comprovato con le autorità di regolamentazione per fare le cose nel modo giusto, e Bitpanda Wealth prende queste credenziali, combinate con un'infrastruttura leader a livello mondiale, per offrire un servizio completamente olistico". Bitpanda Wealth cambierà il modo in cui i nostri utenti gestiscono il loro denaro".