BNL-Artigiancassa: vicini alle imprese per l’accesso alle misure agevolative

Pnrr: Bnl Gruppo Bnp Paribas e Artigiancassa al fianco delle imprese per l’accesso alle misure agevolative gestite da Simest

BNL Gruppo BNP Paribas e la sua controllata Artigiancassa, banca di riferimento delle piccole e medie imprese - partecipata dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato - sostengono la crescita delle PMI supportandole nell’accesso alle misure agevolative a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



"Con questa iniziativa – ha dichiarato Massimo Maccioni, Responsabile Mercato Imprese BNL - puntiamo a confermare il nostro ruolo di Banca e di Gruppo in grado di intercettare e rispondere alle crescenti esigenze degli imprenditori. In un momento cruciale come questo per il rilancio dell’economia, dove nuove risorse sono state strutturate per fare da volano ai settori produttivi, siamo al fianco delle PMI, mettendo a disposizione la lunga esperienza di BNL e del Gruppo BNP Paribas nel credito alle imprese e nell’internazionalizzazione, coniugando business e sostenibilità, in sinergia con Artigiancassa, da sempre attiva nell’ambito della gestione dei fondi agevolativi".



L’azione congiunta di BNL e Artigiancassa prevede un supporto dedicato alle imprese, per permettere loro di accedere ad uno dei primi strumenti di finanziamento agevolato previsti dal PNRR e gestito da Simest.

Le linee di intervento - specificatamente riservate alle aziende con vocazione internazionale - sono in particolare finalizzate alla transizione digitale ed ecologica, allo sviluppo del e-commerce ma anche all’adesione a fiere e saloni internazionali dei settori di riferimento, importanti occasioni di relazione e di business.



Per anticipare alle imprese la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti, BNL mette a disposizione linee di credito ad hoc, mentre Artigiancassa riserva un servizio di advisory personalizzata con il supporto e l’assistenza di un team di specialisti.