BNL Gruppo BNP Paribas e i giovani: pagamenti digitali e app dedicate

I giovani e le banche: investimenti, pagamenti digitali e app dedicate. Il punto di vista di BNL Gruppo BNP Paribas.

Una ricerca di Excellence Consulting ed Excellence Education, evidenzia come i giovani siano propensi a risparmiare utilizzando strumenti di pagamento digitale e app dedicate all’investimento da parte delle banche.

Si evidenzia tra i giovani una voglia di risparmio e investimento, purchè le banche diano servizi di pagamento digitale e app dedicate ai giovani investitori, è il dato che emerge dalla ricerca “Il segmento giovani: capacità di risparmio, strumenti di pagamento e prodotti di investimento” di Excellence Consulting ed Excellence Education, società di formazione e change management del Gruppo, condotta a inizio 2021 su un panel di 300 giovani tra i 25 e i 34 anni.

Dalla ricerca si nota come i giovani prediligono pagamenti digitali, con punte dell’80% al Nord, e la metà risparmia almeno il 30% del proprio reddito. Il 40% ha già investito, e oltre il 70% rappresenta un bacino potenziale di clienti per proposte di investimento nei prossimi due anni. Anche la propensione al rischio è buona: più del 60% vede nell’investimento una fonte per ricavare reddito.



Per capire meglio il punto di vista delle banche nei confronti degli investitori più giovani e il rapporto tra i giovani risparmiatori e il mondo bancario con Affaritaliani.it abbiamo intervistato Marta Feltrin, Responsabile Daily & Digital Banking BNL Gruppo BNP Paribas.

Emerge, dalla ricerca condotta da Excellence, un’evidente propensione dei giovani al risparmio ma anche verso gli investimenti. Riscontrate nella vostra clientela più giovane questa linea di tendenza?

“Sicuramente si. BNL nasce 1913 quindi ha una lunga storia e ha visto negli anni modificarsi anche le attitudini e i comportamenti. Nel 2013, a 100 anni dalla nascita, BNL ha lanciato “Hello Bank” che è stato uno dei primi meccanismi di avvicinamento a una clientela più giovane, come creazione di sistemi e di acquisizione di clientela puramente digitale. Questa tendenza di andare a utilizzare meccanismi digitali di pagamento e di risparmio l’abbiamo riscontrato con Hello Bank, 8 anni fa avevamo anche un prodotto di risparmio nel senso che il cliente poteva accumulare e condividere con gli amici dei progetti. Questi sono i primi esperimenti che abbiamo fatto, concettualmente vediamo moltissimo nella relazione con il cliente questa ricerca di meccaniche digitali, tant’è che ad oggi il nostro servizio di account aggregation che abbiamo lanciato 6 mesi fa vede il 30% di sottoscrizioni del servizio proprio nei giovani fino ai 35 anni; avere più del 30% di sottoscrittori di quella fascia di età conferma quel trend di cui parla la ricerca in cui effettivamente la digitalizzazione e la fruizione di servizi finanziari digitali è molto molto sentita da questa fascia di clientela.

Com’è cambiato il rapporto delle banche con i giovani (anche tenendo conto del periodo che stiamo tutti attraversando) e come le banche, in caso specifico BNL, possono agevolare questo “passaggio generazionale” e rilanciare le proprie relazioni con il mondo giovanile?

Il mondo giovanile va visto ancora più allargato rispetto a quello della ricerca che copriva la fascia dai 25 ai 34 anni, perché facendo un esempio, BNL è già da anni impegnati in progetti di scuola lavoro, vede ragazzi impegnati negli ultimi anni delle superiori, quindi effettivamente la risposta è quella di partire ancora prima dei 25. La relazione secondo noi si rilancia attraverso l’informazione. Il mondo bancario per i giovani è qualcosa che deve essere conosciuto, bisogna creare quel ponto che la banca vuole essere, questo si realizza in generale attraverso l’education finanziaria. Per noi il rilancio della relazione avviene creando informazione e guardando i prodotti e i servizi finanziari come espressione di qualcosa di più ampio. Quando un cliente ha uno scambio o una richiesta con una banca (adesso sempre più a distanza) una domanda su quali possono essere gli strumenti di finanziamento per magari accedere all’acquisto di un auto o di una casa (che la ricerca rileva come una delle aspettative dei giovani) il rapporto che la banca può instaurare è proprio quella di guardare a 360° la richiesta e non dare una risposta puntuale; allargare ancora di più l’ambito per valutare soluzioni più ampie e sostenibile. Se teniamo l’esempio dell’auto: dare l’informazione che ci sono soluzioni di noleggio a lungo termine o che comprare un auto a benzina puo’ essere un investimento problematico proprio in termini di valore del bene a fine periodo. Dare delle soluzioni più ampie, quindi, mettendo il cliente al centro delle proprie decisioni e permettendogli di avere informazioni maggiori è una modalità con cui BNL vuole rilanciare la relazione con i giovani e con i clienti in generale.

Il modello di relazione di BNL con la clientela in generale, a maggior ragione con i giovani che hanno maggior bisogno di informazioni, è quello di creare questa relazione di fiducia e di informazione, quasi come se la Banca diventi veramente il compagno di fiducia dei propri clienti per avere informazioni e poter prendere decisioni che poggiano su informazioni più ampie. In realtà la banca si vuole porre veramente come un supporto che può accompagnare il cliente nella scelta della vita quotidiana, o delle scelte di lungo periodo come gli investimenti, ad esempio l’acquisto di un immobile, come con tutto quello che può essere connesso agli interventi di efficientamento energetico. La relazione tra la banca e il cliente è un modo per essere a fianco del cliente, in particolare per i giovani questo si concretizza nel creare un’informazione dedicata e una consulenza a 360 gradi. Come nell’esempio dell’ecosistema digitale di Hello bank! (di una decina di anni fa), negli anni ce ne sono stati altri come quello per la mobilità e l’accordo con Telepass, dove appunto anche un giovane può trovare non soltanto l’accesso all’autostrada, ma nel sistema di pagamento dell’autostrada anche tutta la mobilità urbana con il servizio di sharing del monopattino, oppure l’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico. Essere affianco del cliente, e in particolare dei giovani, è diventata una priorità per BNL, che affonda le sue radici nell’impegno che la Banca mette anche nei progetti di scuola lavoro e in generale nell’innovazione finanziaria. Per noi questo è un po’ il ponte che deve essere creato. Un altro esempio che posso fare sui giovani: da qualche anno abbiamo abbassato il limite, per richiedere la carta prepagata per i minori, a 10 anni d'età (prima era 14). Questo perché crediamo che l’informazione finanziaria, come spendere soldi, come risparmiare e poi investire, anche nei bambini diventa importante a maggior ragione in un’epoca in cui la transizione digitale, ora spinta anche dal governo, ha un’importanza nella capacità di controllo. Mi ha molto stupito che nella ricerca i giovani esprimessero una difficoltà di controllare le spese se utilizzano gli strumenti digitali. Perché altre ricerche in passato davano invece rilevanza a quanto era importante per i giovani avere accesso alle loro carte in modo digitale e sulle app”.

“Con le carte di credito si aveva la percezione di spendere di più, questo era stato mediato dalla possibilità di controllo, probabilmente adesso con i wallet digitali si è ripersa questa capacità perché i giovani oltre ad utilizzare le carte digitali, inserendo nei siti di gruppi di acquisti direttamente la carta registrata, il momento del pagamento viene disintermediato, perché avendo la carta registrata quasi si salta il pagamento e si perde la percezione dello spendere. Bisogna recuperare, a mio avviso, quel senso di power che fa la banca nel momento in cui per ogni acquisto manda una notifica. Avere la possibilità di ricevere reminder dalla banca può abilitare la percezione di quanto si spende. Noi abilitiamo le notifiche per tutti i pagamenti e abbiamo creato servizi per controllare a 360° tutte le spese. Questo fa riferimento anche al tema del CRM cioè della gestione delle conversazioni personalizzate con i clienti. Crediamo molto che la banca debba essere vicina ai clienti in generale, a maggior ragione con i giovani, con una presenza costante ma personalizzabile dal cliente. Da poco BNL ha reso disponibile per tutti i clienti la possibilità di creare una rateizzazione, non un prestito, ma la possibilità di pagare un acquisto in tre o cinque mesi per gestire meglio la liquidità. Questi servizi permettono di non dover aspettare l’estate o la fine dell’estate per fare due o tre acquisti rilevanti, questa libertà di gestione della liquidità con un canone mensile di pochi euro permette di avere libertà di movimento e andare a colpire quel bisogno di controllo e flessibilità. Vogliamo educare il cliente a fare delle spese usufruendo dei servizi della banca, diluendo e distribuendo su più mesi gli acquisti più ingenti. Sono meccaniche che avvengono in app e sono meccanismi intuitivi e facilmente fruibili. Tutto questo può agevolare il passaggio generazionale e le aspettative dei clienti. Questo servizio fa in modo che il cliente giovane abbia anche una maggiore responsabilità nei confronti del bilancio personale ed è coerente ad un’attenzione ai temi di sostenibilità che BNL ha per i clienti, oltre alla funzione sociale che la banca può avere: in questo caso abituare i giovani ad un utilizzo responsabile delle proprie risorse, dando evidenza delle uscite e cominciando a renderli più attenti al discorso uscite e entrate.”

Nella ricerca si evince, guardando gli investimenti che solo il 38% dei giovani ne ha effettuati, come mai secondo lei? Quali sono le prospettive e gli sviluppi che si prevedono riguardo l’integrazione e il rilancio dei giovani investitori?

“I giovani devono prima di tutto sempre di più diventare cittadini economicamente evoluti. Questo passaggio passa anche per la capacità di risparmiare e investire, su questo anche la banca deve essere in grado di avvicinare i giovani alla carta d’investimento; per esempio con i nostri piani di accumulo, piuttosto che strumenti più evoluti sui cui prima di tutto va fatta informazione. Ancora una volta la risposta può essere dare informazione e dare degli strumenti rispetto alle diverse propensioni di rischio. Anche l’informazione deve sicuramente essere ragionata affinchè porti ad eliminare tutte quelle che sono, per esempio, le speculazioni in bit coin di cui si sente spesso parlare, laddove una crescita della popolazione non è lineare alla crescita dell’investimento; quindi prima di tutto l’informazione è quello su cui riteniamo bisogna investire proprio perché è da li che nasce la consapevolezza e dalla consapevolezza nascono le scelte sostenibili. Questo è il nostro percorso, quello che BNL sta portando avanti nell’essere vicino ai clienti e ai giovani anche con meccaniche di informazione personalizzata e di contatto personalizzato con gli strumenti che il cliente preferisce.”