BPER approva il bilancio 2024: utile a 1,4 miliardi di euro

BPER, pubblicato il bilancio 2024: utile a 1,4 miliardi di euro e proposta di un dividendo di 0,60 euro per azione

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo per l'anno 2024, includendo la rendicontazione consolidata di sostenibilità. La decisione, presa il 12 marzo 2025, conferma i risultati preliminari già annunciati lo scorso 6 febbraio.

L'istituto ha confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,60 euro per azione, che interesserà 1.421.624.324 azioni, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola. L'importo complessivo massimo destinato ai dividendi ammonta a 852.974.594,40 euro. La cedola sarà staccata il 19 maggio 2025, con pagamento previsto il 21 maggio 2025.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, risultati che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario”, ha commentato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER. “Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi, oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo. Per questo, vorrei esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo che hanno contribuito con passione e determinazione al raggiungimento di questo traguardo, sempre con grande attenzione ai bisogni dei nostri clienti e dei territori in cui operiamo".

"Tengo a menzionare" ha proseguito Papa, "un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro di nuove erogazioni a sostegno di famiglie e imprese, in un sistema nazionale che invece ha registrato una contrazione degli impieghi. Il 2024 è stato certamente un anno di svolta nel posizionamento di BPER sul mercato. Con il nuovo Piano Industriale ci siamo assunti degli impegni chiari che saranno la nostra guida per questo nuovo triennio, con l’obiettivo di continuare a generare nuovo valore per tutti i nostri stakeholders”.

BPER ha evidenziato un rafforzamento dei propri indicatori patrimoniali e di performance. Il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) è salito al 15,82%, rispetto al 14,46% dell'anno precedente, mentre il Total Capital Ratio ha raggiunto il 20,77% (18,06% nel 2023). Il bilancio 2024 mostra un utile netto di 1,402 miliardi di euro, leggermente inferiore rispetto agli 1,519 miliardi di euro del 2023 (-7,7%), ma con una gestione operativa in crescita del 4,09%.

L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il 18 aprile 2025, in unica sessione, presso la sede di Modena. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio e della distribuzione dei dividendi, si discuterà della proposta di aumento di capitale per un massimo di 657.409.377 azioni ordinarie, in funzione di una possibile offerta pubblica di scambio volontaria sulla Banca Popolare di Sondrio.

Inoltre, l’Assemblea delibererà sulle politiche di remunerazione, sull'adozione di un nuovo piano di incentivazione MBO 2025 e sulla richiesta di autorizzazione all'acquisto di 3 milioni di azioni proprie per sostenere il piano di incentivazione aziendale. BPER guarda al futuro con un nuovo Piano Industriale, che guiderà le attività del triennio 2025-2027. L'obiettivo è continuare a generare valore per gli stakeholder, mantenendo alta l'attenzione ai bisogni di clienti e territori.