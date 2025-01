BPER Banca, nel 2024 migliorano i rating di sostenibilità

BPER Banca: miglioramenti nei rating ESG e inclusione nel FTSE4Good Index Series

Nel 2024, BPER Banca ha registrato significativi miglioramenti nei giudizi delle principali agenzie di rating ESG internazionali, come S&P Global Sustainable1, Moody’s Analytics e Sustainable Fitch. Questi progressi riflettono l’efficacia del percorso strategico intrapreso dalla Banca, che ha posto la sostenibilità al centro del proprio Piano industriale, implementando numerose iniziative concrete.

Tra le azioni più rilevanti, BPER ha sviluppato un Piano per la riduzione dei consumi energetici, ha stanziato un plafond di 7 miliardi di euro per supportare la transizione ecologica di famiglie e imprese, e ha consolidato il proprio ruolo di partner strategico in questo ambito. La Banca ha anche promosso iniziative di inclusione sociale nelle comunità locali in cui opera, incoraggiato la diversità e l’inclusione all’interno dell’organizzazione e migliorato costantemente le proprie pratiche di governance aziendale.

Nel 2024, il rating ESG di BPER nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global Sustainable1 è salito a 69 punti, con un miglioramento di 9 punti rispetto al 2023. Anche Moody’s Analytics ha premiato la Banca, attribuendole il livello massimo “Advanced” e un punteggio ESG aumentato da 59 a 63/100. Sustainable Fitch, invece, ha riconosciuto un avanzamento del rating da 3 a 2, con un punteggio complessivo di 63. Un altro riconoscimento significativo è arrivato dall’agenzia Standard Ethics, che ha confermato il rating EE+ per BPER, assegnandole un outlook positivo rispetto all’anno precedente. Infine, la Banca è stata inclusa nella prestigiosa FTSE4Good Index Series, un indice globale che valuta le performance delle aziende in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance, gestito dal fornitore FTSE Russell.

Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “Gli upgrade nei principali rating ESG e l’inclusione nel FTSE4Good Index Series premiano il nostro costante impegno e il lavoro svolto sempre con grande cura e responsabilità. Siamo fieri di vedere come il percorso intrapreso abbia beneficiato di tali riconoscimenti ed è nostra intenzione continuare in questa direzione”.