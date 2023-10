BPER Banca: prosegue a Ferrara il Roadshow dedicato alla sostenibilità

BPER Banca: a Ferrara la nuova tappa del Roashow “Sostenibilità: presente e futuro delle PMI italiane tra rischi e opportunità”

Si è tenuta ieri, presso la sede di BPER Banca a Ferrara, in Corso Giovecca 65, una tappa del roadshow “Sostenibilità: presente e futuro delle PMI italiane tra rischi e opportunità” promossa da BPER Banca in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza e Confindustria Emilia Area Centro. L’evento, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di numerosi rappresentati di piccole e medie imprese locali, ha puntato a sensibilizzare le aziende sulle tematiche ESG, in particolare sugli aspetti di rendicontazione di sostenibilità.

Ad aprire i lavori è stata la responsabile della Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca, Cecilia Bavera, che ha affermato: “BPER ha messo al centro dei propri obiettivi l'attenzione alle logiche ESG aderendo ai Principles for Responsible Banking e alla Net zero banking Alliance. Nel percorso di sensibilizzazione alla sostenibilità crediamo che le imprese possano agire come catalizzatori e promotori di innovazione mediante il sostegno finanziario e la consulenza dedicata del nostro istituto di credito”.

Hanno in seguito preso parte al dibattito Giovanna Zacchi, responsabile Servizio ESG Strategy di BPER Banca, Adelaide Mondo, responsabile Ufficio Corporate Lending e Solutions di BPER, Andrea Pizzardi, Presidente Piccola Industria di Confindustria Emilia Area Centro, Filippo Forni, responsabile Ricerca Innovazione e Sostenibilità di Confindustria Emilia Area Centro e Stefano Monferrà, professore ordinario dell’Università Cattolica di Piacenza, che ha mostrato i risultati di un’indagine condotta su un campione di aziende locali, in cui è emerso il grado di attivismo delle PMI ai temi ESG.

“Siamo consapevoli che il valore di un’azienda non sia solo economico e che si debba tenere in considerazione anche la capacità di creare valore condiviso. BPER Banca, nel confermare la propria vicinanza ai territori, si pone a fianco delle aziende clienti per supportarle in un percorso di transizione sostenibile che guarda a un maggior vantaggio competitivo e che vede nella rendicontazione sui temi ESG un aspetto di forte rilievo”, ha dichiarato Giovanna Zacchi nel corso della discussione.

Durante il dibattito è stato affrontato il tema delle integrazioni ESG nei prodotti di finanziamento che la Banca mette a disposizione delle imprese sfruttando le possibili combinazioni offerte dalle opportunità del PNRR, con particolare focus ai temi della transizione energetica ed ecologica. Da quest’anno, infatti, le banche devono calcolare e comunicare anche il Green Asset Ratio (GAR), che consente di valutare le performance ambientali delle imprese in modo uniforme e rigoroso, dando maggiore visibilità a quelle più allineate alla tassonomia Ue, consentendo così di veicolare in maniera più efficace i maggiori flussi di capitali verso progetti sostenibili e innovativi per l’ambiente.

Andrea Pizzardi, Presidente Piccola Industria di Confindustria Emilia Area centro, ha concluso: “La sostenibilità oggi è divenuta un elemento imprescindibile per tutte le aziende e soprattutto per le PMI che sono chiamate a comprendere che ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Per rendere sostenibili i propri prodotti e processi le imprese dovranno sostenere maggiori costi anche senza un immediato ritorno della remunerazione dei beni venduti, ma un mancato adeguamento a questi nuovi canoni porterà a costi ben superiori per le aziende perché nel medio periodo si troveranno a non essere più attrattive per il mercato”.