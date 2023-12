BPER Banca e Agrocepi: insieme per l'agroalimentare italiano

BPER Banca e Agrocepi: siglato protocollo d'intesa per il rilancio e la crescita del settore agroalimentare italiano

BPER Banca e la Federazione Nazionale Agroalimentare (Agrocepi) hanno siglato un protocollo d’intesa al fine di offrire a tutti gli associati soluzioni di sostegno per il rilancio e la crescita del settore agroalimentare. In particolare l’accordo prevede una consulenza specialistica finalizzata all’individuazione delle soluzioni di finanziamento idonee alle esigenze delle imprese agricole ed agroalimentari associate ad Agrocepi; la diffusione di una cultura creditizia per facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito disegnati sulle esigenze delle imprese associate e per sviluppare la crescita manageriale delle stesse; l’istituzione di tavoli congiunti tra le Parti per l’analisi delle principali esigenze del settore, per definire lo sviluppo di progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere e/o reti di impresa ed individuare iniziative destinate ad accompagnare le aziende nella gestione dei cambiamenti e dei rischi climatici.

“Credo che l’intesa con BPER Banca sarà portatrice di quelle energie di cui le imprese agroalimentari italiane hanno senza dubbio bisogno in questa congiuntura economica particolarmente delicata. Crediamo che collaborare e creare un canale tra il mondo del credito e quello agroalimentare sia fondamentale per rafforzare le imprese. La cultura del credito è forse ancora un po’ lacunosa nel nostro mondo per questo riteniamo importante farci portatori di informazioni e conoscenze”, ha commentato Corrado Martinangelo Presidente di Agrocepi.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo siglato oggi con Agrocepi", ha affermato Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile Servizio Agri Banking di BPER Banca. "Le aggregazioni di filiera e le reti di imprese rappresentano una delle più interessanti dinamiche nel mondo agricolo e vanno accompagnate con adeguate soluzioni creditizie e di consulenza finanziaria. L’intesa odierna fa specificamente leva su queste expertise maturate da BPER Banca che, col suo Servizio Agri Banking, mette a disposizione degli Associati di Agrocepi le competenze di un grande gruppo bancario ed una rete di specialisti dedicati presenti in ogni territorio".