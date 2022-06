Bper Banca e Banco di Sardegna: accordo strategico con Nexi

Bper Banca e Banco di Sardegna, al via un accordo strategico con Nexi riguardante le attività di merchant acquiring

Si è chiuso oggi l’accordo di BPER Banca e Banco di Sardegna con Nexi, per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine da realizzarsi mediante il trasferimento dei rispettivi rami aziendali relativi alle attività di merchant acquiring e gestione POS. È prevista inoltre, da parte del Banco di Sardegna la cessione a Nexi della partecipazione totalitaria attualmente detenuta in “Numera” (Numera Sistemi e Informatica S.p.A.), delle attività non relative alla gestione e assistenza POS, denominata nel complesso l“Operazione”.

Il corrispettivo dell’Operazione è pari a 384 milioni di euro (inclusivo di una componente differita fino a 66 milioni di euro il cui pagamento è condizionato al raggiungimento di taluni target economici e qualitativi). Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di €13 miliardi mediante una rete di più di 110 mila esercenti e circa 150 mila POS.

L'Operazione rappresenta una significativa evoluzione nella relazione con Nexi, PayTech leader a livello europeo e partner storico di riferimento del Gruppo BPER. Grazie all’Operazione, il Gruppo BPER valorizza così il business del merchant acquiring avvalendosi della specializzazione e delle economie di scala permesse dalla nuova partnership con Nexi, mantenendo al contempo una significativa esposizione economica al business stesso per l’intera durata dell’accordo; la partnership consentirà di valorizzare ulteriormente la componente strategica del merchant acquiring con le competenze presenti all'interno del Gruppo BPER, attraverso un sistema di governance per la condivisione con Nexi del percorso evolutivo dei prodotti e servizi di acquiring per la clientela del Gruppo BPER.

Risulteranno altresì valorizzate le attività relative ai sistemi di pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Nella transazione il Gruppo BPER si è avvalso dell’assistenza di Deutsche Bank in qualità di sole financial advisor, dello studio Gianni & Origoni in qualità di advisor legale e di Deloitte per le attività di due diligence finanziaria. La fase finale dell’accordo è attesa per la seconda metà dell’anno.