BPER Banca, con Bellevue per lo sviluppo sostenibile della costiera sorrentina

BPER Banca: siglato accordo con Bellevue per favorire lo sviluppo sostenibile della costiera sorrentina

BPER Banca ha definito con Bellevue, proprietaria dell’Hotel Syrene, uno tra i più rinomati alberghi cinque stelle luxury della Marina di Sorrento, un importante percorso di sostenibilità che mira a ridurre le emissioni climatiche e alla salvaguardia del territorio.

L’accordo, che nasce nell’ambito di un finanziamento di 18 milioni di euro, dimostra l’attenzione di entrambi ai temi di sostenibilità e valorizzazione del territorio e consiste, nello specifico, nell’impegno da parte di Bellevue a incrementare la percentuale di rifiuti riciclati fino al loro completo riciclo e a un ulteriore approvvigionamento dai fornitori locali, politica già messa in atto da sempre dalla struttura alberghiera. Il sustainability linked loan di BPER misurerà e monitorerà i progressi che la struttura alberghiera, sorta su ruderi romani del II secolo A.C, ha intenzione di perseguire anche nei prossimi anni.

Salvatore Pulignano, responsabile della Direzione Regionale Campania – Puglia – Basilicata – Molise di BPER Banca, dichiara: “Siamo felici di poter associare il nome di BPER, già noto al mercato per gli impegni di sostenibilità e di costante supporto al mercato, a quelli del Bellevue, struttura della costiera sorrentina sinonimo di qualità, attenzione e impegno verso il territorio. Gli obiettivi preposti saranno un concreto esempio di come una Banca possa supportare la crescita di imprese e persone connesse ad una struttura di eccellenza”.

Amelia Attanasio, Brand manager del Gruppo Bellevue, afferma: “Siamo molto felici che un partner così affidabile, come BPER, che da anni oramai è al fianco del nostro Gruppo nell’assunzione delle iniziative di sviluppo della nostra attività, abbia voluto dare il proprio contributo al nostro programma di sostenibilità. Il nostro orizzonte temporale non è a breve termine e ci piace pensare che si possa effettuare un percorso di crescita d’impresa che non solo non pregiudichi la sostenibilità delle iniziative, ma che anzi le esalti e le renda più etiche e giuste, nella direzione di condividere i risultati con gli stakeholder, rendendo tutti orgogliosi degli obiettivi a quel punto conseguiti. La nostra crescita non può non essere condivisibile e condivisa e, quindi, fortemente sostenibile”.